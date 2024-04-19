Мошенники массово дурят украинцев: десятки тысяч были обмануты

В Украине набирают обороты разные мошеннические схемы. Об этом свидетельствует то, что за первые три месяца года было зарегистрировано более 24 тыс. уголовных производств по мошенничеству, что значительно больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным Офиса генарного прокурора Украины, с января по март 2024 года было открыто уже 24 188 уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество", сообщает Опендатабот. Это на 20% больше, чем в первом квартале 2023 года: в среднем, в этом году открывают по 8 тысяч дел в месяц, тогда как в прошлом году – почти 7 тыс. В 2021 году этот показатель был меньше в 4 раза – 2 тыс.

Впрочем, в суд поступило лишь 3,4 тыс., или 14% всех зарегистрированных дел в начале 2024 года, и более 2 тыс. производств было закрыто. За соответствующий период прошлого года в суд поступило лишь 10% открытых производств, а в 2021 – 19%.

Следует отметить, что прошлый год стал рекордным по количеству зарегистрированных случаев мошенничества. За это время правоохранители открыли 82 609 производств по соответствующей статье УКУ – почти столько же, сколько за последние три года.

В общем, после начала полномасштабной агрессии России украинцев не только начали обманывать чаще, но для этого придумываются все новые и новые схемы. Ранее мы уже писали, что самыми популярными методами выманить деньги у мошенников есть фишинг, замена SIM-карты, продажа несуществующих товаров и другие.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине мошенники используют разные схемы для того, чтобы обмануть граждан в интернете. Однако есть несколько способов, с помощью которых украинцы могут уберечься от аферистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!