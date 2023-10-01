Мошенники "разводят" украинцев на деньги в интернете: как не попасть на крючок аферистов – 6 способов
В Украине мошенники используют разные схемы для того, чтобы обмануть граждан в интернете. Однако есть несколько способов, с помощью которых украинцы могут уберечься от аферистов.
Советы, как минимизировать риск встретить мошенника, озвучивают специалисты популярного кадрового портала. В частности, речь идет о таких способах:
- не переводите деньги за трудоустройство;
- ищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, почитайте отзывы;
- не передавайте личные данные и номера банковских карт неизвестным лицам;
- не регистрируйтесь и не проходите верификацию на неизвестных сайтах;
- внимательно проверяйте и вводите адрес сайта компании или имя пользователя соцсетей, с которыми ведете переговоры о работе;
- включайте критическое мышление, если вакансия или поведение рекрутера вызывают у вас подозрение или сомнения.
"Помните, честные работодатели открыто говорят о себе и предоставляют необходимую информацию. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день – это выдумка мошенников. В случае, если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы", – советуют специалисты портала.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, массовые СМС-рассылки с обещанием выигрыша или угрозой блокировки счета уже не работают. Мошенники пошли дальше: теперь они угоняют личность своей жертвы и от ее имени просят деньги у близких и родственников.
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