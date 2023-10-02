В Украине рекордно активизировались мошенники: топ схем обмана, которые могут оставить вас без денег

В Украине количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда. За 8 месяцев зафиксировано больше производств за мошенничество, чем за два предыдущих года. Деньги со счетов украинцев чаще всего крадут с помощью фишинга и подмены телефонных номеров.

Так, в этом году было открыто почти 60 тысяч уголовных производств за мошенничество (ст. 190 УК) – больше всего за последние годы. Несмотря на всплеск, только 14% этих дел доходило до суда – вдвое меньше, чем в 2021 году (30%), сообщает "Опендатабот", ссылаясь на данные ГПУ.

Количество мошенничеств в 2023-м взлетело

Так, за 8 месяцев в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество – статья 190 УКУ. Это больше, чем за 2 предыдущих года вместе. Так, в 2021 году было открыто 23 847 уголовных дел, а в 2022 – 32 086.

Видео дня

В этом году количество новых производств растет месяц до месяца. Так, если в начале года было в среднем 6,7 тысячи новых производств против мошенников, то уже с мая среднее количество открытых производств в месяц составляет 8,2 тысячи.

Несмотря на рост количества открытых производств, ежегодно количество дел, доходящих до суда, уменьшается. Так, за 8 месяцев 2023 года в суд доходило всего 14% от общего количества открытых производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 в суд попадало 30% от общего количества уголовных производств.

Как схемы наиболее актуальны?

Фишинг

Интерфейс (дизайн) фишинговых сайтов может полностью копировать дизайн маркетплейсов, банков, платформ объявлений, сервисов обмена валют, служб доставки, правительственных ресурсов и т.д. Фишинг используют мошенники для получения конфиденциальных данных, чаще всего – данных банковских карт.

Злоумышленники всегда ориентируются на запросы и потребности общества, поэтому постоянно адаптируют свои схемы, говорится в объяснении Национальной полиции. Учитывая ситуацию в стране, правонарушители часто рассылают фишинговые ссылки под предложениями оформления социальных выплат для ВПЛ и граждан, пострадавших в результате нападения РФ.

Замена SIM-карты

Удаленную замену SIM-карт злоумышленники используют для получения доступа к денежным номерам телефонов и последующего присвоения средств с банковских счетов людей.

Признаками такого мошенничества могут быть: абоненту звонят по телефону несколько раз (представляясь такси, организациями и т.п.) и склоняют абонента, чтобы тот перезвонил. Далее – заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которых ранее звонили. Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы на мобильный счет жертвы (от нескольких гривен), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

Схема "друг просит взаймы у мессенджера"

Продажа несуществующих товаров

Самая распространенная схема мошенничества в интернете – продажа несуществующих товаров, когда псевдопродавец или фейковый магазин просит подписку, однако никакого товара не посылает.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине мошенники используют разные схемы для того, чтобы обмануть граждан в интернете. Однако есть несколько способов, с помощью которых украинцы могут уберечься от аферистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!