Мошенники крадут сотни тысяч гривен у влюбленных украинок: раскрыта схема обмана

Украинцев продолжают обманывать мошенники, выманивающие у них деньги с помощью дейтинговых-платформ. Одной из пострадавших стала жительница Ивано-Франковска, передавшая аферистам почти полмиллиона гривен.

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Об этом сообщили в ГУНПе Ивано-Франковской области. 56-летняя украинка рассказала, что познакомилась на одном из сайтов с иностранцем. Он представился врачом из Сирии, и у пары завязались романтические отношения на расстоянии, после чего мужчина предложил женщине жениться в Украине.

"Для того чтобы иностранец получил разрешение на выезд из Сирии, ей необходимо отправить электронное письмо якобы в ООН. В дальнейшем в переписке представитель якобы ООН направил заявительнице реквизиты для оплаты услуг. Речь идет о перелете, страховании и разрешении на выезд виртуального знакомого женщины. Потерпевшая согласилась и перечислила деньги на неизвестные счета, несколькими транзакциями ", – отметили в Нацполиции.

Впоследствии женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. По этому факту было открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Это уже не первая подобная ситуация в Украине. В прошлом году в аналогичное положение попала жительница Черниговщины, которая тоже познакомилась в интернете с мужем из Сирии. Он попросил у нее финансовой помощи, чтобы выехать из страны, в результате чего женщина несколькими транзакциями перевела на "оформление документов" и "авиабилеты" более 2 млн грн.

Как уберечься от мошенников

На этом фоне украинцев призывали быть осмотрительными во время онлайн-знакомств. Поэтому, чтобы защитить свой кошелек от киберпреступников, в полиции им советуют:

не перечислять деньги неизвестным лицам, под предлогом дружбы или романтических отношений втираются в доверие;

не публиковать личную информацию в соцсетях;

не открывать для малознакомых людей банковские счета и не отправлять фото и видео;

как можно тщательнее проверять информацию, а не доверять каждому слову виртуального знакомого.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что за первые пять месяцев 2024 года в Украине было открыто более 38 тысяч дел по мошенничеству – это в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год. Самыми популярными методами обмана остаются социальная инженерия и фишинг.

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