В Украине открыто рекордное количество дел по мошенничеству: какие схемы самые популярные

За первые пять месяцев 2024 года в Украине было открыто более 38 тысяч дел по мошенничеству, что в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год. Самыми популярными методами обмана остаются социальная инженерия и фишинг.

Об этом говорится в данных Опендатабота. По данным Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), за первые пять месяцев 2024 года было возбуждено более 38 тысяч дел по ст. 190 "Мошенничество". Это в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 23 847 дел. Такой существенный прирост свидетельствует об усугублении проблемы мошенничества в стране.

По состоянию на май 2024 года в Украине было зарегистрировано рекордное 38 204 уголовных производства по мошенничеству. Это значительное увеличение по сравнению с 2021 годом. Следует отметить, что количество производств выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущей активности мошенников.

По данным аналитиков, немногим более 7 тысяч или 18% всех зарегистрированных дел в 2024 году дошли до суда. Еще более 4,5 тысяч дел было закрыто. Это означает, что каждое пятое производство о мошенничестве в этом году доходит до суда, что является важным показателем эффективности работы правоохранительных органов.

По данным Национального банка Украины (НБУ), самыми популярными методами мошенничества с платежными картами остаются социальная инженерия и фишинг. Чтобы снизить количество таких преступлений и помочь гражданам защититься от мошенников, НБУ вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины начали Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности. На специальной странице проекта можно найти правила, которые следует придерживаться, чтобы уберечься от воров.

Как рассказал начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель, после начала полномасштабной войны в Украине появились новые виды мошенничества. Преступники начали заниматься псевдоволонтерской деятельностью – завозят из-за границы автомобили, дроны или одежду якобы для ВСУ, а затем продают это в Интернете. Эта проблема также требует особого внимания со стороны правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые выманивают деньги у украинцев, чьи родственники находятся в плену у оккупантов. Украинцам советуют не верить обещаниям незнакомцев в Интернете.

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