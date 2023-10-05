Украинка перечислила более 2 млн грн аферисту с сайта знакомств: озвучена схема

Гражданка Чернигова перечислила более 2 млн грн в помощь "второму с сайта знакомств". Полицейские призывают украинцев не присылать деньги неизвестным лицам, которые под предлогом дружбы или романтических отношений втираются в доверие и под разными предлогами просят деньги.

Об этом говорится в сообщении полиции Черниговской области 5 октября. Женщина рассказала, что около 2-х месяцев назад на одном из сайтов знакомств ей написал иностранец по имени Эрик, представившийся якобы работающим в Сирии врачом-хирургом.

Между ними, по словам потерпевшей, завязалось тесное общение, после чего мужчина сообщил, что хочет уехать из Сирии, но для этого ему нужна финансовая помощь. Потерпевшая согласилась помочь и сначала перечислила более 30 тыс. грн на неизвестный счет. После чего он снова попросил о помощи: якобы ему нужны деньги для покупки авиа-билетов и оформления разнообразных документов для выезда из-за границы.

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В общей сложности женщина перечислила более 2 млн грн. Когда же поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию.

"По этому факту полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полиция настоятельно рекомендует: никогда не следуйте указаниям незнакомых или малознакомых лиц, связанных с переводом средств на неизвестные счета", – говорится в заявлении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Национальная полиция разоблачила мошенников, продававших несуществующие автомобили для ВСУ. Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии Житомирской области за ограбления и кражи.

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