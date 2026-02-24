Молодой прокурор, который сбежал за границу, продолжит получать по 156 тыс. грн пенсии в месяц: ПФУ подал апелляцию с опозданием на год и поэтому проиграл

Бывший 36-летний областной прокурор Дмитрий Казак, который вместе с женой уехал в Швецию, выиграл у ПФУ апелляцию. Он ежемесячно будет получать пенсию в размере 156,7 тыс. грн. При том причина проигрыша Пенсионного фонда – апелляционную жалобу ПФУ подало с опозданием на целый год (то есть были нарушены сроки).

Как говорится в материалах дела 520/10061/22, которое рассматривал Второй апелляционный административный суд, апелляционное производство даже не открывали. То есть фактически прокурор Казак победил в суде за счет пассивной позиции ПФУ. Напомним, OBOZ.UA первый написал о пенсионном деле Дмитрия Казака. После этого оно получило широкий резонанс и только после этого ПФУ подали на апелляцию.

"Апелляционная жалоба подана Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области 05.02.2026, то есть по истечении более чем одного года со дня составления полного текста судебного решения, что является основанием для отказа в открытии апелляционного производства в соответствии с частью второй статьи 299 КАС Украины", – говорится в материалах дела.

Казак – один из самых высокопоставленных силовиков среди тех, кто решил покинуть страну во время войны. Оказывается, как и тысячи других прокуроров, он оформил себе инвалидность. Это позволило экс-прокурору получить раннюю и сверхвысокую пенсию (для прокуроров действует особая норма закона о пенсии по инвалидности).

Первую свою выплату от ПФУ Казак задекларировал в 29 лет. Затем он прошел ряд судов и добился, чтобы его пенсия стала больше, чем зарплата действующего главы Николаевской облпрокуратуры. В отличие от тех прокуроров, которые из страны не сбежали, ему не надо проходить дополнительную медэкспертизу и подтверждать свою инвалидность.

И Казак, и его семья строят новую жизнь в Швеции. При этом само судебное решение первой инстанции (которое ПФУ не обжаловали) вызывает много вопросов.

Так, Казак также в суде добился, чтобы в отношении него применили уже недействующую норму закона, которая позволяла получать пенсию с учетом 80%, а не 60% зарплаты. Справку о размере зарплаты он принес из Николаевской прокуратуры, которую на тот момент возглавлял.

Согласно этой справке оказалось, что 80% зарплаты составляет 156 тыс. 692 грн. Хотя на самом деле Казак зарабатывал значительно меньше. Например, за полный 2023-й на должности главы Николаевской областной прокуратуры мужчина заработал 1 млн 618 тыс. 642 грн до налогообложения (это 134,8 тыс. грн в месяц до налогообложения и 108,5 тыс. грн чистыми). А в 2024-м, когда он получал уже полную пенсию, ПФУ выплатил ему за год 1 млн 880 тыс. 310 грн (или 156,7 тыс. грн в месяц).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

