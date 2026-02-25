Переходный период завершился: украинцам в Германии напомнили о важной процедуре

Украинцы, которые пользуются авто с украинскими номерами в Германии более 12 месяцев, обязаны перерегистрировать транспорт и оформить немецкую страховку. В случае нарушения грозят штрафы до 100 евро, эвакуация авто и риск отказа в страховой выплате при ДТП.

Видео дня

Об этом сообщает "Укравтопром". Переходный период, позволявший беспрепятственно ездить на украинских номерах, официально завершился.

Отныне эксплуатация такого транспорта без немецкой регистрации считается нарушением законодательства. Согласно действующим правилам, если автомобиль находится на территории Германии более 12 месяцев – от момента въезда в страну или получения временной защиты владелец обязан:

зарегистрировать транспортное средство в немецких органах;

получить немецкие номерные знаки;

оформить местную автостраховку.

В случае игнорирования этих требований водителям грозят не только штрафы, но и более серьезные последствия. Полиция и таможенные органы Германии имеют право применять к владельцам авто с украинскими номерами следующие меры:

штраф от 70 до 100 евро;

запрет дальнейшего движения с изъятием ключей и документов;

эвакуация автомобиля на штрафплощадку за счет владельца.

Впрочем, эксперты предупреждают, что наибольший риск кроется не в штрафах, а в вопросах страхования. После года фактического проживания в Германии украинская "Зеленая карта" может быть признана недействительной. В случае ДТП страховая компания имеет право отказать в выплате компенсации, что может обернуться для водителя значительными финансовыми потерями.

Именно поэтому оформление немецкой страховки становится не формальностью, а необходимым условием безопасного пользования автомобилем. Для украинцев, решивших действовать в рамках немецкого законодательства, процедура перерегистрации уже четко отлажена. В частности, необходимо подготовить:

паспорт (латиницей или с нотариальным переводом);

украинские документы на авто (техпаспорт);

немецкую автостраховку (электронное подтверждениеeVB);

таможенные документы при необходимости;

сертификат соответствия COC или прохождение индивидуальной технической экспертизы.

Обязательным этапом является технический осмотр в сертифицированных органах – TÜV или DEKRA. Только после этого автомобиль можно официально зарегистрировать и получить немецкие номерные знаки.

Эксплуатация авто с украинскими номерами в Германии теперь несет реальные правовые и финансовые риски. Водителям советуют не медлить с перерегистрацией, ведь проблемы могут возникнуть не только при проверке полицией, но и в критических ситуациях на дороге.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заряжать электромобиль через удлинитель из квартиры в многоквартирном доме запрещено, ведь это нарушает правила пожарной безопасности и создает реальный риск пожара. Законный и безопасный вариант – обустройство стационарной зарядной станции через ОСМД или управляющего дома с отдельным учетом электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!