Миллионы на счетах, машины, квартиры: что показал Зеленский в декларации за 2025 год

Совокупный доход семьи президента Украины Владимира Зеленского в 2025 году вырос более чем на 500 тыс. грн – до 15,8 млн грн. Наибольшую долю этой суммы составили доходы от погашения ОВГЗ, а также поступления от аренды имущества и банковские проценты. В то же время доходы лично президента составили 7,44 млн грн.

Об этом свидетельствует электронная декларация, обнародованная на сайте НАПК. В целом среди движимого и недвижимого имущества президента за прошлый год особых изменений не произошло.

Денежные активы

Согласно документу, президент получил 336 тыс. грн заработной платы за год (28 тыс. грн в месяц). В то же время большую часть доходов (7,44 млн грн) сформировали другие источники, в частности:

предоставление имущества в аренду – 2,12 млн грн;

погашение ОВГЗ – 4,18 млн грн.

Отдельно в декларации указано, что общий доход семьи, включая другие поступления, составил 15 805 828 грн, из которых 8 млн 364 тыс. 921 грн – доход от погашения ОВГЗ. В прошлом году доходы президентской семьи составили 15 286 193 грн. Среди задекларированных президентом сбережений:

1,8 млн грн, 357,1 тыс. евро и 38,1 тыс. долларов на банковских счетах;

595 тыс. долларов, 97,9 тыс. грн и 1 тыс. евро наличными.

Движимое и недвижимое имущество

Существенных изменений в составе имущества в 2025 году не произошло. В частности в собственности президента есть:

квартира в Киеве площадью 131,9 кв. м;

два гаража;

; две квартиры в совместной собственности с Сергеем Шефиром;

с Сергеем Шефиром; государственная дача с хозяйственными постройками площадью 4011,10 кв. м (в пользовании).

Часть недвижимости записана на жену президента Елену Зеленскую. В частности квартира в Великобритании, а также другие объекты и паркоместа.

Кроме того, супруги владеют ювелирными изделиями и наручными часами. В декларации также указаны автомобили – Range Rover и Mercedes-Benz.

Согласно декларации, 17 сентября 2025 года Владимир Зеленский стал владельцем торговых марок "Зеленский" и Zelenskyy. Они могут использоваться для различных товаров и услуг, включая аксессуары, продукты питания и другие категории. Срок действия соответствующих свидетельств – до 22 сентября 2032 года.

Стоит отметить, что кампания по декларированию ежегодно с 1 января до 31 марта включительно. Таким образом, до ее завершения остался последний день.

Как уже сообщал OBOZ.UA, совокупный доход премьер-министра Украины Юлии Свириденко в 2025 году составил почти 4,8 млн. Наибольшую долю от этой суммы составили гонорары – 3,2 млн грн – и зарплата – 1,3 млн грн.

