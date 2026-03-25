Доходы Свириденко выросли почти на 400 тыс. грн: что задекларировала премьер Украины

Совокупный доход премьер-министра Украины Юлии Свириденко в 2025 году составил почти 4,8 млн. Наибольшую долю от этой суммы составляли гонорары – 3,2 млн грн – и зарплата – 1,3 млн грн.

Об этом говорится в электронной декларации, которая была опубликована в Едином государственном реестре деклараций. Также в документе указано ее движимое и недвижимое имущество.

Денежные активы

На посту главы Кабинета министров Свириденко заработала за неполные полгода (она возглавила правительство 17 июля 2025 года) 1,37 млн грн. Значительно больше она получила от Киевской школы экономики (KSE) – более 3,2 млн в качестве гонорара.

Кроме того, Свириденко задекларировала около 144 тыс. грн от сдачи имущества в аренду и незначительные выплаты от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного. Еще 513 тыс. грн заплатил ее экс-супруг Сергей Дерлеменко на образование их общей дочери Софии.

Сбережения премьера составляют:

138,7 тыс. грн на банковских счетах;

на банковских счетах; 100 тыс. грн гарантийного депозита по аренде жилья;

гарантийного депозита по аренде жилья; 10 тыс. долларов наличными.

Движимое и недвижимое имущество

Собственная квартира в Киеве площадью 33,5 кв. м.

площадью 33,5 кв. м. Арендованная квартира в Киеве площадью почти 93 кв. м.

площадью почти 93 кв. м. Две квартиры в Чернигове (одна полностью и доля в другой).

(одна полностью и доля в другой). Земельный участок в Черниговской области .

. Автомобиль BMW X3 2016 года выпуска (в пользовании).

Интересно, что доходы чиновницы растут год от года. Если в 2019 она задекларировала 704 тыс. грн, то в 2024-м – уже более 4,4 млн грн.

Время для декларирования истекает

До завершения кампании декларирования-2026 осталось меньше недели. Ежегодную декларацию за 2025 год необходимо подать с 1 января по 31 марта включительно.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) украинцам советуют не медлить, ведь в финальные дни нагрузка на систему возрастает. Зато нарушение требований законодательства по декларированию влечет за собой административную и уголовную ответственность – штраф, общественные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году зарплата бывшего первого вице-премьера – министра по цифровой трансформации, а ныне министра обороны Михаила Федорова. Он задекларировал в 2025-м 1,34 млн грн – это на 200 тыс. грн больше, чем было в предыдущем году.

