McDonald’s предупредил о перебоях с меню в Украине: какие блюда могут временно исчезнуть

В украинских ресторанах McDonald’s могут временно исчезнуть отдельные позиции меню из-за задержек с поставками, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами. В компании уверяют, что совместно с логистическим партнером работают над стабилизацией поставок, а актуальную доступность блюд можно проверить в приложении, на терминалах или в сервисах доставки.

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Об этом компания сообщила в ответ на запрос Forbes Ukraine. То есть отсутствие того или иного блюда или ингредиента в конкретном ресторане не означает, что позиция была навсегда исключена из меню.

Почему в McDonald’s могут исчезать отдельные позиции

В пресс-службе McDonald’s в Украине сообщили, что из-за длительных воздушных тревог возникают задержки с доставкой продукции в рестораны сети. Для крупной ресторанной сети это создает дополнительные логистические трудности.

Продукты и другие необходимые компоненты должны регулярно доставляться в заведения, однако во время длительной воздушной тревоги движение транспорта может быть ограничено или приостановлено. Из-за этого в отдельных ресторанах могут временно заканчиваться определенные ингредиенты. Соответственно, некоторые блюда или напитки могут быть недоступны в течение определенного времени.

В компании подчеркнули, что совместно с логистическим партнером работают над стабилизацией поставок. "Мы работаем вместе с нашим логистическим партнером, чтобы обеспечить стабильные поставки продукции в рестораны", — заявили в McDonald’s.

Ассортимент доступных блюд может отличаться даже между разными заведениями одной сети. В одном ресторане нужный продукт может быть в наличии, тогда как в другом из-за задержки доставки его временно не будет.

Поэтому клиентам рекомендуется проверять актуальную доступность непосредственно перед заказом. Сделать это можно через приложение McDonald’s, на терминалах самообслуживания в ресторанах или в приложениях партнеров по доставке.

Не только McDonald’s сталкивается с ограничениями в торговле

Проблемы с поставками и доступностью отдельных товаров возникают не только в сфере общественного питания. Например, сеть Auchan ввела ограничения на покупку отдельных дефицитных товаров. В одном чеке покупателям разрешается приобретать до шести единиц или килограммов определенной продукции.

Ограничения касаются, в частности, консервов, масла, круп, яиц и других базовых продуктов. Такиеограничения призваны не допустить массового скупки дефицитных товаров и обеспечить их доступность для большего числа покупателей.

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