Купил элитных автомобилей на 5,3 млн грн: имущество бывшего топ-налоговика хотят взыскать в доход государства

У бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области обнаружили необоснованные активы на более 5,3 млн гривен. В результате суд наложил арест на два элитных авто, которые, как подозревается, были приобретены по значительно сниженным ценам.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Отмечается, основываясь на материалах, собранных детективами, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о признании этих активов необоснованными.

"Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам – 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно. Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн. Впоследствии Audi RSQ8 было продано по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive", – пояснили в ГБР.

ВАКС принял решение арестовать автомобили Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 xDrive.

Кроме того, в коррупции подозревают одного из руководителей налоговой службы на Сумщине - мужчину поймали на "горячем", а именно во время передачи взятки. Чиновник обещал директору компании, занимающейся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, предоставить лицензии на продажу топлива. Взамен требовал от него денежное "вознаграждение". Сейчас руководитель управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС задержан – ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

А в прошлом году OBOZ.UA сообщал, что ВАКС признал бывшего начальника следственного управления Государственной налоговой инспекции Шевченковского района Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Сергея Новачука, следователя этого управления Александра Стоянова и адвоката Сергея Тарасюка виновными по делу о взяточничестве. Новачуку присудили 10 лет лишения свободы, Тарасюку и Стоянову – по 9 лет.

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