Бухгалтер поставщика продуктов для Минобороны перевозила в машине 5 млн евро из "черной кассы". Фото

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны 4,7 млн евро неучтенной наличности. Она перевозила эти деньги в багажнике автомобиля и не смогла объяснить их происхождение.

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Об этом сообщили в Бюро. Там отметили: в настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

"Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила на адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивается, за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров были "безосновательно сформированы расходы по налоговому кредиту с НДС". Это позволило компании уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия. Несмотря на то что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никак не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ. В настоящее время досудебное расследование продолжается", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее работники БЭБ разоблачили руководителя службы энергетической компании в Черновицкой области, который присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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