Космические пенсии ограничили с нового года: недовольная прокурор отменила решение в суде, ей будут платить по 54 тысячи

Ровенский окружной административный суд отменил ограничения пенсии, которые с 1 января 2025 года применили к бывшему прокурору прокуратуры Ровенской области Валентине Шевчук. Большие пенсии ограничили специальными коэффициентами, в результате Шевчук вместо 54 тыс. начали ежемесячно платить по 31,8 тыс. грн. Однако это ограничение суд признал незаконным.

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Об этом говорится в материалах дела №460/1658/25. "Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Ровенской области относительно применения к выплаченной пенсии с 01.01.2025 коэффициентов, определенных постановлением Кабинета Министров Украины №1 от 03.01.2025 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения", – говорится в решении суда.

В результате прокурор снова будет получать свою полную пенсию в 54 тыс. грн. Как говорится в материалах, такой размер пенсии женщина получила также через суд. "Во исполнение решения суда по делу №460/9352/20 проведен перерасчет пенсии исходя из расчета 80% суммы месячной заработной платы (на основании справки) без ограничения ее предельного размера десятью прожиточными минимумами установленными для лиц, потерявших трудоспособность. Однако при проведении перерасчета пенсии с января 2025 года ответчиком ограничен максимальный размер пенсии суммой 31843,53 грн в связи с применением коэффициентов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1 от 03.01.2025", – говорится в материалах.

В Пенсионном фонде объяснили: согласно закону "О Государственном бюджете на 2025 год" и постановлении Кабинета Министров Украины №1 от 03.01.2025 произведен расчет пенсии, после которого размер выплаты составил 31843,53 грн. При этом применен размер пенсии в сумме 54003,34 грн и именно с него был произведен расчет пенсии начиная с 01.01.2025.

Суд решил, что подобные ограничения незаконны. "Граждане должны быть уверены в своих законных ожиданиях, а также в том, что приобретенное ими на основании действующего законодательства право, его содержание и объем будет ими реализовано. То есть, приобретенное право не может быть отменено или сужено (правовые позиции Конституционного Суда Украины в решениях от 22.09.2002-05-00-10-2002)" 2010, от 22.12.2010, №23-рп/2010, от 11.10.2011, №10-рп/2011)", – решил суд.

Какие ограничения вели

В Украине в 2025 году ограничили максимальный размер пенсий. Такая норма предусмотрена в государственном бюджете и касается пенсий, в 4 или более раза превышающих среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Механизм будет работать так: чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться. В частности:

к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

в части пенсии, которая превышает 11 ПМ (25 971 грн) и не превышает 13 ПМ (30 693 грн) – 0,4;

в части пенсии, которая превышает 13 ПМ (30 693 грн) и не превышает 17 ПМ (40 137 грн) – 0,3;

в части пенсии, которая превышает 17 ПМ (40 137 грн) и не превышает 21 ПМ (49 581 грн) – 0,2;

в части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) – 0,1.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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