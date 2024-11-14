Восемь лет за взятку Найему: беглого нардепа Одарченко приговорили к тюрьме. Детали дела

Народный депутат Андрей Одарченко приговорен к 8 годам заключения. Его признали виновным в предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему.

Видео дня

Решение 14 ноября вынес Высший антикоррупционный суд, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Судья учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), и признал депутата виновным в нарушении ч. 4 ст. 369 УК Украины.

ВАКС вынес приговор – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Как сообщает журналист Олег Новиков, у депутата конфискуют:

4 земельных участка площадью площадью 0,1 га;

жилое здание (89,4 кв. м);

две квартиры в Харькове (51 и 61,1 кв. м);

жилой дом в Малой Даниловке под Харьковом (100,3 кв. м);

жилой дом (159,6 кв. м) и жилое здание (625 кв. м) в Харькове.

Приговор вынесен заочно, поскольку на его оглашение нардеп не явился. У Одарченко есть 30 дней для его обжалования.

Дело Андрея Одарченко: за что судят нардепа

Андрей Одарченко был председателем подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике. В ноябре 2023 года НАБУ и САП вручили ему подозрение в коррупции.

В рамках досудебного расследования установлено, что Одарченко предлагал на тот момент руководителю Государственного агентства восстановления Мустафе Найему $50 тыс., чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ средств на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета.

После этого Андрей Одарченко предоставил Найему часть взятки в размере 0,39 биткоина (на тот момент это было эквивалентно $10 тыс.). 22 ноября Высший антикоррупционный суд Украины избрал парламентарию меру пресечения. Одарченко арестовали с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен – полная сумма была внесена 24 ноября. Но на заседание 18 сентября он не явился, поэтому деньги взыскали в доход государства.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины выяснили, что депутат попросил убежища в Румынии. Он пересек границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области, хотя не имел оформленной служебной командировки и официально границу не пересекал.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне скандала Андрей Одарченко был исключен из парламентской фракции и партии "Слуга народа", а также из комитета по антикоррупционной политике. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!