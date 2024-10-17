Кому в 2024-м уже увеличили пенсии на 6 тысяч: названа особая категория

В Украине средняя пенсия по состоянию на сентябрь 2024 года составила 5 851 грн. Всего пенсию получают 10,3 млн человек. Меньше 4 тыс. грн пенсии получают около 4,4 млн человек. Самые высокие пенсии – более 106 тыс. грн – получают судьи.

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Об этом говорится в данных ПФУ. В Украине с 1 января 2024 года пенсия судьи выросла с 99 837 до 106 057 грн (речь идет о среднем размере выплаты). То есть "служители Фемиды" на заслуженном отдыхе в этом году на сентябрь уже получат почти на 6,2 тыс. грн, чем в сентябре.

Минимальная пенсия судьи в отставке – 50% от зарплаты работающего судьи. А если стаж больше 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может превышать 90% зарплаты судьи.

В начале прошлого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко. Новость об ее увольнении размещена на сайте Верховного суда в феврале 2023-го. При этом в своей декларации за 2023 год она указала:

2 млн 675 тыс. 423 грн зарплаты – в среднем 222 тыс. 951 грн в месяц

2 млн. 599 тыс. 606 грн пенсии – в среднем это 216 тыс. 633 грн в месяц.

А бывший глава Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн. Это примерно 244 тыс. 752 грн в месяц. Отметим, высокие пенсии бывших судей Высшего суда связаны с тем, что ей продолжающие работать коллеги получают зарплаты выше, чем в судах низшей инстанции.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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