Какую пенсию получит украинец со средней зарплатой: цифра удивит 

В Украине в результате реформы 2017-го все будущие пенсии снизили почти на треть. Сейчас украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всео 4,7 тыс. грн.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, в Украине за каждый отработанный год дают всего 1% от расчетного заработка. При этом расчетный заработок значительно ниже реально. Так как при его расчете берут не за один последний год, а за три года. Как результат, учитывается период за позапрошлый год, когда средний размер зарплат был значительно меньшим.

В результате со средней зарплатой – пенсия в 4745 грн. С зарплатой около 18,8 тыс. грн и 35 годами стажа можно получить пенсию в размере всего 4 745 грн. Это всего 25,2% последней зарплаты (достаточным показателем считается около 40%).

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн, до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 грн. То есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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