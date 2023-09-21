Коллекционеры готовы платить большие деньги за украинские монеты: как распознать дорогие

Некоторые на первый взгляд обычные старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что коллекционеры покупают такие монеты для разнообразных наборов, а потому могут заплатить за них несколько тысяч гривен. Распознать же дорогие экземпляры можно по некоторым мелким деталям.

К примеру, 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

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А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3000-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него тризубце на реверсе.

"Это редкая разновидность, нумизматы называют ее "Английский чекан". Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и трезуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и монеты в 1 копейку. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.