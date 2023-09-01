Коллекционеры охотятся на внешне обычные украинские монеты: за сколько можно продать 1 копейку

Старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги – при чем, даже низких номиналов. К примеру, за 1 копейку можно получить от коллекционеров тысячи гривен.

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Так, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 7 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 10 копеек. К примеру, за монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн.