Когда украинцам вернут деньги за ремонты разбитого ракетами жилья: в "Слуге народа" ответили

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 10063, предлагающий выплату денежной компенсации за ремонт жилья, осуществленный гражданами собственными средствами. Речь идет о тех квартирах и зданиях, которые были разрушены или повреждены из-за агрессии страны-террористки России.

Об этом рассказала "Интерфакс-Украина" глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она отметила, что власти постоянно совершенствуют программу "єВідновлення".

"В частности, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение компенсаций за ремонты, сделанные за свой счет. Но начать выплачивать такие компенсации мы можем только после внесения соответствующих изменений в закон №2923-IX, регулирующий порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии", – сказала Шуляк.

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Законопроект, зарегистрированный в ВР, решает проблему выплаты денежной компенсации за ремонт жилья, проведенный гражданами за собственные средства. Многие люди самостоятельно выполняли ремонт, чтобы обеспечить себе место для жизни или предотвратить дальнейшее ухудшение состояния жилья.

Такие граждане также имеют право на компенсацию, запрос на которую был давно. Среди пострадавших много людей, которые выполняли ремонт жилья самостоятельно для того, чтобы в нем можно было хоть как-то жить или чтобы оно не разрушилось еще больше.

При этом глава партии подчеркнула, что есть необходимость в дальнейшем совершенствовании программы "єВідновлення", при этом с участием громад.

"С этой целью мы будем проводить публичные консультации, в которых громады смогут озвучить реальные потребности в восстановлении. Первая состоится уже 20 сентября. Наша цель – прислушаться ко всем", – подытожила Шуляк.

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