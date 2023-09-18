Украинцам раздадут бесплатные дрова: кто может получить в 2023 году

В Украине часть граждан имеет право получать твердое топливо (дрова) со скидками разных размеров и даже безвозмездно. К примеру, получить 100% скидку могут пенсионеры, работавшие по определенной профессии и проживающие в сельской местности.

При этом такую же скидку могут получить и некоторые граждане. Согласно постановлению Кабинета министров №373, скидку могут получить такие категории населения:

члены семьи погибших – 50%;

участники боевых действий (УБД) – 75%;

граждане, которые приобрели инвалидность в результате войны ––100%.

Украинцы, относящиеся к одной из этих категорий, должны проживать в домах, где нет централизованного отопления. Такая помощь может применяться для приобретения сжиженного газа, дров, угля, брикетов и другого топлива для отопления домов. Для получения помощи необходимо обратиться в подразделение по вопросам соцзащиты по месту жительства.

Видео дня

Кроме того, 100% скидка положена пенсионерам, работавшим по определенной профессии и проживающим в сельской местности. Такой льготой могут воспользоваться бывшие работники:

педагоги;

медики и фармацевты;

специалисты по защите растений;

библиотекари и работники музеев;

граждане, работавшие в сфере образования культуры, в государственных и коммунальных учреждениях культуры.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с августа 2022 года и по август 2023 года произошел рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Больше всего подорожала электроэнергия – на 69,7%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!