Когда Польша изменит правила для украинских беженцев: известна дата

В Польше сейчас находится более 900 тыс. украинцев. Это вторая страна после Германии по количеству беженцев. Уже с 4 марта 2026-го для них перестанут действовать особые правила.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. За годы войны для поляков такое большое количество новоприбывших украинцев превратилось в проблему. Недавно Национальное статистическое управление Польши (CBOS), проведя соцопрос, заявило: за время войны количество поляков, которые поддерживают принятие украинских беженцев, снизилось с 94% (в 2022-м) до 53% (сейчас).

Изменились настроения и польских властей. Марцин Пшидач из Канцелярии польского президента заявил: "Когда масштаб превышает возможности инкультурации, то начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани – больше принимать не можем". В то же время президент страны Кароль Навроцкий уже сообщил, что в последний раз подписал закон о поддержке украинских беженцев.

Срок действия этого закона – 4 марта 2026-го. Это даже меньше, чем рекомендует ЕС. Однако политика Польши меняется. С одной стороны, польские власти заинтересованы в том, чтобы в стране даже после завершения войны остались те, кто работает и вносит свой вклад в развитие польской экономики (и на самом деле уплаченные украинцами налоги уже компенсировали всю выплаченную беженцам помощь). С другой – Польша стремится, чтобы украинцы ассимилировались и не были бременем для государственного бюджета. И, кажется, такая государственная политика – общая для ряда европейских стран.

Какие правила будут действовать?

В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, которые не работают в Польше, а именно: медицинская реабилитация, программы лечения наркомании, программы здравоохранения, вопросы, связанные с приобретением рецептурных лекарств, и другие льготы, связанные с медициной, как стоматологические услуги.

Социальную помощь могут получить только те украинцы, которые работают, а их дети ходят в польскую школу. Исключением станут родители с детьми с инвалидностью.

Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил, что это "последний законопроект" о помощи украинским беженцам, который подписал Кароль Навроцкий.

"Сегодня нет никакой основы и никакой причины для продолжения такого рода действий. Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть относиться к гражданам Украины, проживающим на территории Республики Польша, так же, как и ко всем другим иностранцам", – заявил Збигнев Богуцкий, сообщает Polska agencja prasowa.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

