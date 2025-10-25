В Германии выступили за ограничение въезда украинских беженцев: заявили, что мужчины должны оставаться дома и защищать свою страну

Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Министр-презиндент Баварии заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

Об этом министр-президент Баварии Маркус Зедер заявил в интервью изданию ВіІԁ. По его совам, после того, как Украина разрешила пересекать границы мужчинам в возрасте до 22 лет, количество таких беженцев в Германии за неделю выросло со 100 до 1000.

"Мы должны контролировать и значительно сократить стремительно растущий приток молодых мужчин из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда. Никому не поможет, если все больше молодых мужчин из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", – сказал он.

Он также заявил о поддержке Украины: оружием, гуманитарной помощью, громом. Однако он отметил, что украинские мужчины должны оставаться дома и защищать свою страну, а не бежать в Германию.

"Мы поддерживаем Украину всем сердцем – оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Но нам также важно, что украинские солдаты оставались для защиты своей страны. Если это не может быть сделано добровольно, тогда так называемая Директива о массовом притоке должна быть ограничена на уровне ЕС", – сказал он.

Издание напомнило, что с начала полномасштабной войны в Германию приехало 1,2 млн украинцев. Более полумиллиона из них считаются трудоспособными, но только около половины нашли работу. Тем не менее, все беженцы из Украины получают немедленную гражданскую помощь – в отличие от искателей убежища из других стран.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2027 году в Евросоюзе истекает конечный срок предоставления временной защиты украинским беженцам от войны. Поэтому они должны уже рассматривать дальнейшие варианты для себя: вернуться в Украину, получить разрешение на легальное проживание по другим механизмам или даже привлечь механизмы международной защиты.

