Киев попал в рейтинг самых дешевых городов в мире: какое место занял

Стоимость жизни в крупнейших городах Украины за год снизилась. В мировом рейтинге мест с высокой стоимостью проживания Киев занял 199 место, Одесса – 202, Львов – 204 из 218 возможных.

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Об этом сообщает Numbeo – база данных, которая позволяет пользователям обмениваться и сравнивать информацию о стоимости жизни между странами и городами. Стоимость жизни в конкретном городе рассчитывается из расчета средних расходов на семью из четырех человек, учитывая стоимость основных потребительских товаров и услуг:

цена потребительских товаров;

цены на аренду квартир;

стоимость пищевых продуктов;

цены в ресторанах;

стоимости жизни плюс арендная плата;

местная покупательная способность (средняя зарплата).

За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке. В первом полугодии 2024 года рейтинг возглавили города Швейцарии и США:

Женева, Швейцария – 101,7;

Цюрих, Швейцария – 104,0;

Нью-Йорк США – 100;

Сан-Франциско, США – 90,5;

Бостон, США – 85,8.

В текущий рейтинг попали 218 городов. В него попали три украинских города:

Киев – 199 (28,6%);

Одесса – 202 (27,2%);

Львов – 204 (25,8%).

Стоимость жизни снизилась во всех трех городах. В 2024 году проживание в Киеве, Одессе и Львове составило 32,3%, 29,5% и 28,4% от нью-йоркских цен. В частности, в Киеве цены на потребительские товары на 72% ниже против Нью-Йорка, аренда жилья – на 89%, пищевые продукты – на 73%, цены в ресторанах – на 76%, средняя зарплата – на 57%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за нехватки рабочей силы украинские предприятия вынужденно увеличивают зарплаты для привлечения работников. Наряду с повышением социальных выплат и низкой инфляцией, это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения, считают в Нацбанке.

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