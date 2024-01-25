Киев стал одним из самых дешевых городов в мире: какое место занял в рейтинге

Самым дорогим городом для жизни в мире признан Гамильтон – административный центр Бермудских островов. Его постоянное население составляет около 1000 жителей и все они преимущественно богачи. Киев же занял в мировом рейтинге 300-е место из 362-х. В европейском – 158-е из 173-х. Что делает его одним из самых дешевых городов из представленных в рейтинге.

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Об этом свидетельствуют данные Numbeo – базы данных, которая позволяет пользователям обмениваться и сравнивать информацию о стоимости жизни между странами и городами. Стоимость жизни в конкретном городе там рассчитывают на основе цен на основные потребительские товары и услуги:

продукты питания;

рестораны;

транспорт;

коммуналку.

При этом расходы на проживание в расчет не принимаются. В частности, речь об аренде и ипотеке.

В целом стоимость жизни рассчитывают на основе средних расходов на семью из четырех человек. После чего сопоставляют получившийся результат с Нью-Йорком – базовый индекс для этого города берется за 100%.

Таким образом, индекс 130 означает, что жить в городе на 30% дороже, чем в Нью-Йорке. А 80 – на 20% дешевле.

Какие города самые дорогие в мире

Кроме бермудского Гамильтона, имеющего индекс 137, в топ-10 самых дорогих городов в мире входят "представители" только двух стран – США и Швейцарии. В частности:

Цюрих, Швейцария – 122,2;

Базель, Швейцария – 121,8;

Лозанна, Швейцария – 117,9;

Сан-Хосе, США – 114,8;

Женева, Швейцария – 109,6;

Сан-Франциско, США – 109,3;

Берн, Швейцария – 107,6;

Вашингтон, США – 102,6;

Нью-Йорк, США – 100.

Какие города самые дорогие в Европе

В топ-10 самых дорогих городов Европы представлены города из 4-х стран: Швейцарии, Норвегии, Исландии и Великобритании.

Возглавляет же рейтинг швейцарский Цюрих с рейтингом 122,2. За ним идут:

Базель, Швейцария – 121,8;

Лозанна, Швейцария – 117,9;

Женева, Швейцария – 109,6;

Берн, Швейцария – 107,6;

Рейкьявик, Исландия – 89,4;

Тронхейм, Норвегия – 86,3;

Берген, Норвегия – 85,2;

Ставангер, Норвегия – 82,8;

Лондон, Великобритания – 81,9.

В восточной Европе самым дорогим городом стала словацкая Братислава с рейтингом 52,6. В топ-10 также вошли:

Прага, Чехия – 52,5;

Острава, Чехия – 48,5;

Будапешт, Венгрия – 48;

Пльзень, Чехия – 47,9;

Кошице, Словакия – 46,5;

Варшава, Польша – 46,2;

Брно, Чехия – 45,2;

Констанца, Румыния – 45,1;

Краков, Польша – 45.

Какие места заняли украинские города

В рейтинг, состоящий из 362-х позиций, вошло 5 украинских городов. Так:

Киев с индексом 32,3 стал 300-м в мире, 158-м в Европе, 33-м в восточной Европе;

Одесса (индекс 29,5) – 324-й в мире, 167-й в Европе, 42-й в восточной Европе;

Харьков (29) – 327-й в мире, 168-м в Европе, 43-м в восточной Европе;

Днепр (28,7) – 328-й в мире, 169-м в Европе, 44-м в восточной Европе;

Львов (28,4) – 331-й в мире, 171-м в Европе, 46-м в восточной Европе.

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