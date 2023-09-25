Мошенники притворяются рекрутерами, чтобы выманивать деньги у украинцев: схема аферистов

В Украине действует мошенническая схема рекрутинга. Ее цель – выманить деньги у людей, ищущих работу.

Об этом рассказал QA Engineer Евгений Фурсиков в своем LinkedIn. Да, мошенники могут притворяться представителями разных компаний.

Как действуют аферисты?

Рекрутер контактирует в Telegram, дает тестовое задание. Он приглашает на собеседование с лидом, который перед общением внезапно болеет. В компании пишут, что еще раз посмотрели тестовое, все хорошо, перспективная работа. Предлагают прекрасный офер без общения и собеседования. Офер с хорошими условиями, зарплата больше желаемой, оплачиваемое обучение, страхование, удаленная работа, технику выдают. Когда кандидат принимает этот офер, его просят внести страховой взнос за ноутбук.

"Еще раз напоминаем: проверяйте информацию о компаниях, читайте отзывы и ни в коем случае не сбрасывайте средства", – отмечает айтишник.

Ранее сообщалось, что в Telegram взлетело количество фейковых чат-ботов украинских банков. Мошенники создают их для того, чтобы узнавать личные данные украинцев и воровать деньги с их карт.

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Чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно проверять, попали ли на настоящий чат-бот финучреждения, рассказала Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА.

"В Telegram необходимо обязательно проверять, тот ли самый это бот, которым вы пользовались, оригинальный ли это бот банка. Надо просматривать, есть ли там синяя галочка, хотя злоумышленники даже научились ее пририсовывать. Рекомендую: если вы раньше не пользовались банковскими чат-ботами, если не можете различить, не уверены в этом, то лучше воспользоваться какими-либо другими вариантами сервисов. Например, можно зайти в интернет-банкинг", – объясняет эксперт.

Как писал ранее OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили девять участников преступной схемы, которые обманули пенсионеров почти на 10 млн грн. Мошенники звонили пожилым людям и обещали им выплаты компенсаций за некачественные лекарства.

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