Какую пенсию смогут получить украинцы со средней зарплатой: назван точный размер

Украинец со средней зарплатой, которая по состоянию на май составляет около 30 тыс. грн, может рассчитывать на пенсию, размер которой чуть больше 6,1 тыс. грн. При том такую выплату можно получить при условии, если есть полный стаж.

Видео дня

Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA. Украинец с 35 годами стажа и средней зарплатой (речь идет о ситуации, когда человек получал среднюю зарплату на протяжении всей карьеры) может получить пенсию в размере 6 119 грн.

Отметим: формула расчета пенсии в Украине не изменилась. Среднюю зарплату за три предыдущих года (по состоянию на сейчас это 17 482,87 грн), умножают на стаж в годах, на соотношение собственной зарплаты к средней и на 1%.

Какие пенсии получают украинцы

Средняя пенсия с 1 января по 1 апреля выросла с 6 544,6 до 7 236,49 грн. Это произошло в первую очередь благодаря мартовской индексации в результате которой пересчитали большинство выплат. Пенсии судей не индексировали, однако их размер также вырос – с 112 388,72 до 114 163,6 грн .

И хотя средняя пенсия сейчас составляет более семи тысяч гривен, выплату до 5000 грн в месяц получает более 4,5 млн пенсионеров (или 45% от общего количества).

Средняя пенсия по инвалидности составляет 6 530,2 грн, в случае потери кормильца – 7 689,16 грн. Судьи же получают традиционно самую большую пенсию (пожизненное денежное содержание).

И хотя пенсии судей не индексируют с 1 марта, они также растут. Например, бывший председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк в своей декларации указал пенсию за 2025 год в размере 4 133 968 грн. Это 344 497 грн в месяц. Тогда как в 2024-м он получил от ПФУ за год 3 734 738 грн, то есть 311 228 грн в месяц.

Если же учитывать только пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам (то есть по возрасту), в Украине средняя выплата по состоянию на 1 апреля 2026-го составляет 6 830,85 грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации для новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!