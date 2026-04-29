Пенсии повышали неправильно: украинцам проводят новую индексацию

В Украине в течение трех лет после назначения пенсии не проводят полную индексацию. Вместо полноценного перерасчета выплаты повышают на 100-125 грн, что незаконно. Для полноценного перерасчета приходится обращаться в суд.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. За первые три года после назначения пенсии украинцы могут потерять до трети "стоимости" своей выплаты.

Еще в прошлом году Верховный Суд (ВС) по иску пенсионера принял решение, что такая ограниченная индексация для тех пенсионеров, которые недавно оформили выплаты, незаконна. OBOZ.UA пообщался с адвокатами пенсионера, который выиграл это дело. Они отмечали, что после решения Верховного Суда судьи предыдущих инстанций начнут фактически дублировать выводы ВС.

Так это и происходит. Ежемесячно суды принимают около 4 тыс. решений, которые касаются индексации. Чаще всего эти решения в пользу пенсионеров. И хотя правительство решение ВС проигнорировало и правила индексации не изменило, любой пенсионер, которому ограничили индексацию, может обратиться в суд и, вероятно, выиграть его.

Например, 15 апреля Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск пенсионера и обязал ПФУ провести ему перерасчет, используя полные коэффициенты для индексации (дело 160/2258/26).

По решению суда Пенсионный фонд обязан поднять выплаты пенсионерам. Однако среди более 8 млн пенсионеров по возрасту лишь десятки тысяч обратятся за перерасчетом. Абсолютное большинство, учитывая размер пенсий, не имеют средств даже на адвокатов, которые помогут правильно оформить иск.

OBOZ.UA ранее подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

