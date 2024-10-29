Какие пенсии назначили себе руководители Пенсионного фонда в Украине: озвучены суммы

В Украине большинство начальников региональных управлений Пенсионного фонда получают пенсионные выплаты (чаще всего при достижении пенсионного возраста). Максимальная пенсия начальника регионального управления ПФУ – 20930 грн, а минимальная – 9132 грн.

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О том, какие пенсии и зарплаты получат чиновники ПФУ читайте в материале OBOZ.UA. Руководители Пенсионного фонда не имеют отдельных условий выхода на заслуженный отдых, однако от их работы зависит, корректно ли учитывают стаж и зарплату при расчете выплаты. Главное чиновник отрасли, председатель правления ПФУ Евгений Капинус задекларировал зарплату в размере 111,7 тыс. грн за прошлый год. Пенсию он не получает.

Однако пенсионную вилату получат большинство его подчиненных в регионах. Да:

Корчака Елена Сергеевна (58 лет), начальник ГУ ПФУ в Винницкой области, получает пенсию в размере 9496 грн и зарпата в 63700 грн;

и зарпата в 63700 грн; Неклеса Леся Анатольевна, начальник ГУ ПФУ в Волынской области, получает зарплату в 50211 грн и еще не вышла на пенсию;

Казак Юрий Иванович, начальник ГУ ПФУ в Днепропетровской области, получает пенсию в размере 12624 грн и зарплату в 71751 грн;

грн и зарплату в 71751 грн; Советов Наталья Сергеевна, начальник ГУ ПФУ в Донецкой области получает 15 704 грн пенсии и 64 594 грн зарплаты;

и 64 594 грн зарплаты; Заинчковский Иван Адамович, начальник ГУ ПФУ в Житомирской области, получает 62015 грн зарплаты и пенсию в размере 15063 грн;

Пентек Анастасия Юрьевна, начальник ГУ ПФУ в Закрпатской области, получает пенсию в размере 14 574 грн и зарпату в 61 434 грн;

и зарпату в 61 434 грн; Жмурко Светлана Алексеевна, начальник ГУ ПФУ в Запорожской области получает только зарплату в размере 68140 грн;

Романив Михаил Васильевич, начальник ГУ ПФУ в Черновицкой области, получает зарплату в 99748 грн и пенсию размером 16645 грн;

Зинник Светлана Николаевна, первый заместитель начальника ГУ ПФУ в Черкасской области, получает пенсию в размере 20 930 грн и зарплату в 39 071 грн;

Квятковская Мария Францевна, первый заместитель начальника ГУ ПФУ в Хмельницкой области, получает пенсию в 20 930 грн а зарплату размером 57 698 грн;

грн а зарплату размером 57 698 грн; Колесниченко Инна Юрьевна, заместитель начальника ГУ ПФУ в Харьковской области, получает только зарплату в размере 51780 грн;

Москалик Игорь Иванович, начальник ГУ ПФУ в Тернопольской области, получает пенсию в размере 12 737 грн и зарплату в 59 620 грн;

Зленко Татьяна Владимировна, начальник ГУ ПФУ в Сумской области получает только зарплату в размере 62 683 грн;

Тараторин Владимир Никандрович, начальник ГУ ПФУ в Полтавской области, получает пенсию в размере 10105 грн и зарплату в 58882 грн;

Буряченко Александр Евгеньевич, начальник ГУ ПФУ в Одесской области, получает только зарплату в 63736 грн;

Сычугова Елена Анатольевна, начальник ГУ ПФУ в Николаевской области, получает зарплату в размере 61792 грн;

Недзельская Галина Всеволодов, начальник ГУ ПФУ во Львовской области, получает зарплату в 66 026 грн и пенсию в размере 10 998 грн;

Симонян Наталья Николаевна, начальник ГУ ПФУ в Кировоградской области, получает только зарплату в 58132 грн;

Фатхутдинов Василий Гайнулович, начальник ПФУ в Киевской области получает зарплату в 65 27 грн и пенсию 20930 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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