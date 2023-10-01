Как украинцам восстановить утраченное или поврежденное пенсионное удостоверение: инструкция
В Украине во время войны многие граждане сталкиваются с проблемой потери или повреждения документов, в частности, пенсионного удостоверения. Для того чтобы восстановить документ, нужно подать заявление на изготовление нового пенсионного удостоверения.
Об этом говорится в заявлении Министерства социальной политики Украины. Восстановить пенсионное удостоверение можно, обратившись:
- в сервисный центр тероргана Пенсионного фонда Украины;
- через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".
При личном обращении предъявляется паспорт и заполняется соответствующее заявление, к которому прилагается фото. На вебпортале электронных услуг Фонда заявление на изготовление пенсионного удостоверения содержится в разделе "О пенсионном обеспечении".
Если подавать заявление из мобильного приложения "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы Фонда необходимо подготовить копии документов: паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии. Пенсионное удостоверение будет выдано в выбранном сервисном центре Фонда (отмечаемое в заявлении).
Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине в 2024-м проведут перерасчет пенсий по новым правилам. При этом в среднем украинцы смогут получать на 500 грн больше в следующем году.
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