Как украинцам восстановить утраченное или поврежденное пенсионное удостоверение: инструкция

В Украине во время войны многие граждане сталкиваются с проблемой потери или повреждения документов, в частности, пенсионного удостоверения. Для того чтобы восстановить документ, нужно подать заявление на изготовление нового пенсионного удостоверения.

Об этом говорится в заявлении Министерства социальной политики Украины. Восстановить пенсионное удостоверение можно, обратившись:

в сервисный центр тероргана Пенсионного фонда Украины;

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

При личном обращении предъявляется паспорт и заполняется соответствующее заявление, к которому прилагается фото. На вебпортале электронных услуг Фонда заявление на изготовление пенсионного удостоверения содержится в разделе "О пенсионном обеспечении".

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Если подавать заявление из мобильного приложения "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы Фонда необходимо подготовить копии документов: паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии. Пенсионное удостоверение будет выдано в выбранном сервисном центре Фонда (отмечаемое в заявлении).

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине в 2024-м проведут перерасчет пенсий по новым правилам. При этом в среднем украинцы смогут получать на 500 грн больше в следующем году.

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