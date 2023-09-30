Пенсии в Украине масштабно пересчитают по новым правилам: сколько будут платить 

В Украине в 2024-м проведут перерасчет пенсий по новым правилам. При этом в среднем украинцы смогут получать на 500 грн больше в следующем году.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, последний раз масштабное осовременивание пенсий в Украине проходило в 2017-м. Тогда, вспоминает бывший министр соцполитики Андрей Рева, который и проводил осовременивание, в формуле расчета пенсий вместо устаревшей зарплаты всем установили на тот момент современный показатель зарплаты в 3764 грн (по закону учитывается средняя зарплата за три года).

Это привело к резкому повышению пенсий у абсолютного большинства украинских пенсионеров. Вместо осовременивания пенсий в Украине проводят ежегодную индексацию. Ее размер считают как совокупность от половины прошлогодней инфляции и 50% от среднего за три года роста зарплат. На полученный процент увеличивают зарплату, которая посчитанная в формуле расчета пенсий.

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Как будут по новым правилам "осовременивать" пенсии, в Кабмине не рассказывают. Министр соцполитики анонсировал введение баллов и объяснила: если пенсионер получал среднюю зарплату, то это 10 балов, а если больше – 11 балов. Рева комментирует: "у нас и сейчас в формуле есть коэффициент заработной платы. Если зарплата равняется средней, это коэффициент 1, а если, например, на 10% выше, то это коэффициент 1,1. Они не знают дроби и будут баллы использовать?".

Действительно, в формуле расчета пенсий и сейчас учитывают соотношение собственной зарплаты к средней. Однако вместо балла используют коэффициент. Какими будут условия осовременивания пенсий, в Минсоце не раскрывают. А от пояснений про бальную систему больше информации не стало.

Пенсии в 2024-м, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, повысят до 6 тыс. грн. Отметим, с июня 2022-го до июня 2023-го средняя пенсия увеличилась на 874 грн. Такими темпами уже к концу 2023-го средняя пенсия составит всего 5496 грн. А за прошлый год увеличится на 500 грн. То есть повышение будет менее ощутимым после введения нового метода расчета, чем до нововведений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в 2024-м затронет абсолютное большинство украинцев. При этом ожидать сильного повышения не стоит.

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