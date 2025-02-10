Как мобилизация влияет на пенсию: засчитывается ли военная служба в льготный стаж

Военнослужащие, мобилизованные во время особого периода, могут отнести период службы в льготный стаж. Однако это возможно только при условии, что до призыва они работали в должностях с правом на льготную пенсию.

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Об этом пишет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно статье 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", период прохождения военной службы во время особого периода может быть отнесен к страховому стажу.

Однако это касается только тех граждан, которые до призыва работали в должностях с правом на льготную пенсию. Также отмечено, что время прохождения военной службы в особый период не может превышать стаж работы, дающий право на льготную пенсию.

То есть, если человек до мобилизации имел, например, 10 лет льготного стажа, то ему могут отнести не более 10 лет военной службы в особый период. Зачисление военной службы в льготный стаж актуально для работников таких сфер:

металлургической промышленности;

добывающей отрасли;

химического производства;

энергетики;

строительства;

железнодорожного транспорта;

других специальностей, предусмотренных соответствующим перечнем профессий.

Например, если лицо перед мобилизацией работало металлургом, его период военной службы в особый период может быть отнесен к льготному стажу, что дает право на досрочный выход на пенсию. Для того чтобы отнести период военной службы в льготный стаж, необходимо:

предоставить справку из воинской части о прохождении воинской службы в особый период;

подать документы, подтверждающие льготный стаж к мобилизации (трудовую книжку, справку с предприятия и т.п.);

обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением о зачислении этого периода в льготный стаж.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий, но не все пенсионеры получат повышение. Выплаты не возрастут у тех, кто вышел на пенсию за последние три года, а также у тех, кто получает основную сумму из-за надбавок и доплат, не подлежащих индексации.

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