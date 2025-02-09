Не всем пенсионерам добавят денег: кто не получит индексацию в марте и почему

С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий, но не все пенсионеры получат повышение. Выплаты не возрастут у тех, кто вышел на пенсию за последние три года, а также у тех, кто получает основную сумму из-за надбавок и доплат, не подлежащих индексации.

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Об этом стало известно из интервью министерши соцполитики Оксаны Жолнович в комментарии СМИ. Индексация проводится для тех, кто уже давно находится на пенсии и чья выплата нуждается в обновлении из-за роста зарплат и инфляции.

Если человек вышел на пенсию за последние три года, его выплаты считаются актуальными, и они не нуждаются в корректировке. Таким образом, новоназначенные пенсии в марте 2025 года не будут индексироваться.

Индексация касается только основной части пенсии, которая исчисляется по специальной формуле, учитывающей стаж и среднюю зарплату. Прибавки, доплаты и социальные дополнения к пенсиям не подлежат индексации. Например, если человек получает пенсию 1230 грн, а вместе с доплатами общая сумма выплат составляет 2361 грн, то после индексации основная часть может возрасти до 1353 грн, но доплата уменьшится, поэтому общий размер пенсии не изменится.

Законодательство предусматривает минимальный размер повышения в 100 грн. и максимальный в 1 500 грн. Если после расчета по формуле надбавка к пенсии будет меньше 100 грн, она не будет выплачена. Таким образом, пенсионеры с наименьшими выплатами могут не почувствовать существенную разницу в своих доходах.

Главная цель индексации – осовременивание устаревших пенсий, а не всеобщее повышение выплат. Правительство ориентируется на формулу, учитывающую инфляцию и средний рост зарплат за три года. Это означает, что пенсии, уже приведенные в соответствие с новыми экономическими реалиями, не подлежат индексации.

Кроме того, индексация проводится без учета доплат за возраст или стаж, поэтому даже пенсионеры, которые формально подпадают под повышение, могут получить значительно меньшую надбавку, чем ожидали. Формула расчета предполагает, что 50% роста будет взято с уровня инфляции, а 50% – из среднего увеличения зарплат в Украине.

В то же время, важно помнить, что реальное повышение у каждого пенсионера будет индивидуальным. Например, пенсионеры, получающие чистую пенсию в размере 7 692 грн, могут рассчитывать на прибавку около 1 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с января по решению правительства применяют коэффициент расчета больших (более 23610 грн) пенсий. Коэффициент касается ряда специальных пенсионеров.

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