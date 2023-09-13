Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: официальный список

В Украине утвердили официальный список предметов, которые запрещено пересылать по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изымать. Решение касается всех почтовых операторов.

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Перечень утвержден постановлением Кабинета министров № 958 от 8 сентября. В частности, по Украине запрещается пересылать:

национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;

оружие, воспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т. д.

Для международных отправлений действуют немного другие правила. В частности, в них также нельзя класть ряд документов: разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность. Исключением может быть пересылка загранпаспорта во время военного положения.

Товары, вещества и другие предметы, запрещенные к пересылке в международных почтовых отправлениях, вправе изымать таможенные органы. Обнаруженные в почтовых отправлениях пищевые продукты с малым сроком годности, а также опасные предметы уничтожаются.

При этом в некоторых случаях сотрудники почты обязаны обращаться в полицию. Это необходимо в случае обнаружения таких предметов (их изымают правоохранители):

оружие;

наркотические средства и психотропные вещества;

токсичные и радиоактивные вещества;

биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, токсины и т. д.)

Обнаруженная в отправлениях по Украине гривня возвращается отправителю или пересылается адресату почтовым переводом. А иностранная валюта пересылается отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описанием вложения (и последующей оплатой по этому тарифу).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" снизила тариф на отправку небольших посылок за границу на 18%. Отослать отправление весом до 2 кг можно в 70 стран мира. Минимальная стоимость – 250 грн.

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