Выплату от Зеленского получат не все: каким украинцам не дадут 1000 грн

Украинские беженцы, находящиеся за границей, не смогут получить "тысячу Зеленского", поскольку выплата доступна только проживающим в Украине. Программа направлена на поддержку населения страны в условиях возможных зимних перебоев и ограничена использованием полученных средств.

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По данным СМИ, после регистрации и подачи заявки в мобильном приложении "Действие" система проверит местонахождение претендента, что является условием для получения помощи. Граждане, которые сейчас живут за границей как беженцы, не смогут претендовать на эту финансовую поддержку.

Причиной этого ограничения является целевой характер программы, рассчитанной на остающихся в стране украинцев и наиболее ощущающих последствия войны. Выплата направлена на поддержку оставшихся без доходов граждан или столкнувшихся с ростом расходов, в том числе на коммунальные услуги. Бюджетная поддержка обеспечивается средствами из программы "Национальный кэшбек", и беженцы в других странах считаются получающими социальные выплаты от правительств других государств.

Для получения помощи в размере 1000 гривен необходимо оформить виртуальную карту "Национального Кэшбека" в приложении Действие. После активации опции "Получить 1000" средства будут автоматически перечислены на счет получателя. Облагать налогом эти средства не планируется, поскольку они считаются государственной помощью. Программу реализуют на основе остатков средств из программы "Национальный кэшбек", на которую правительство выделило около 3 миллиардов гривен.

По данным аналитиков, выплаты по программе имеют "маркированное" назначение и могут быть использованы только на определенные виды расходов. Они включают:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств украинского производства;

книги, театральные билеты и другие культурные мероприятия;

пожертвования на Вооруженные силы Украины.

Этот механизм позволяет направить средства в поддержку критических секторов украинской экономики, что обеспечивает дополнительный спрос и поддерживает внутренний рынок. Благодаря возможности пожертвовать на армию, украинцы могут направить часть помощи в поддержку оборонных сил, однако непосредственно средства на оборону направляться не могут из-за международных обязательств.

По прогнозам правительства, примерно 15 миллионов человек могут присоединиться к программе, которая потребует около 15 миллиардов гривен. В Минэкономики отмечают, что программа не требует дополнительных расходов государственного бюджета, поскольку финансирование предоставляется за счет средств, не использованных в 2024 году в рамках других бюджетных программ. Средства перераспределяются из программы "Национальный Кэшбэк", которая частично финансируется международными донорами.

Несмотря на заявленную пользу программы ее инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты считают, что выплата 1000 гривен имеет ограниченное влияние на решение финансовых проблем украинцев, особенно на фоне роста цен и вероятных перебоев с электроснабжением. В частности, критика звучит в связи с тем, что в стране параллельно выплатам были повышены налоги. Некоторые граждане также отмечают, что выплата выглядит как популистская мера, а не системное решение для поддержки населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, распределение "тысячи от Зеленского" имеет ограниченный положительный эффект для экономики, но предоставит адресную поддержку затратам на жизненно необходимые товары и услуги. Однако, по мнению некоторых экспертов, средства были бы более эффективны как инвестиции в малый бизнес и социальные программы.

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