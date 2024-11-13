Хватит ли в бюджете денег на "тысячу от Зеленского"? Стало известно, откуда будут брать средства
Тысячу гривен финансовой поддержки, которую президент Владимир Зеленский обещал каждому украинцу, возьмут из средств Фонда безработицы. Ранее из него уже перечислили 10 млрд гривен в спецфонд госбюджета, и часть этих средств осталась.
Об этом глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласса ("Слуга народа") заявила в интервью Forbes Ukraine. Она считает, что этих средств может хватать, поскольку не все граждане воспользуются помощью.
Подласа напомнила, что в начале 2024 года из Фонда безработицы в спецфонд государственного бюджета перечислили 10 млрд. гривен, которые потратили лишь частично. Средства планировали направить на программы:
- поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги (национальный кэшбек) – 3 млрд. грн;
- "инвест-няни" – 3 млрд грн;
- компенсацию расходов на гуманитарное разминирование – 2 млрд грн;
- частичной компенсации стоимости покупки сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства – 1 млрд. грн.;
- индустриальные парки – 1 млрд грн;
"Из 10 млрд грн остались неиспользованными 9,3 млрд. Из этих средств будут покрывать тысячу до конца 2024-го. Возможно, на 2025 год тоже останутся деньги. В зависимости от количества людей, которые захотят его взять", – объяснила Пидласа.
Для финансирования программы "тысячи от Зеленского" направят остаток из Фонда безработицы. Ориентировочная сумма - 5 млрд грн.
"Когда говорят, что 1000 грн возьмут 30 млн. человек и это будет стоить 30 млрд грн, я не соглашаюсь. Думаю, будет гораздо меньше", – признается Подласа. В то же время, по данным Forbes Ukraine, по расчетам правительства, для участия в программе поступит до 15 млн заявок.
Оформить помощь можно будет через "Дію" зимой (с декабря 2024-го по февраль 2025-го). При этом выплаты должны поступить на карту "Национального кэшбека". Тем, кто уже имеет карточку, нужно будет в "Дії" выбрать функцию "Получить 1000 грн", которая пока еще не появилась.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что решением властей выплатить украинцам по 1000 гривен финансовой поддержки воспользовались мошенники. Они начали распространять в интернете фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев.
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