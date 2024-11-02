Украинцам раздадут по 1000 грн: как подать заявку на получение помощи

Украинцам раздадут по тысяче гривен. Выплату можно будет оформить зимой владельцам карты "Национального кэшбека" через "Дію". Потратить полученную тысячу можно будет в 2025 году, но с определенными ограничениями.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. До сих пор не известно, как будут получать помощь те пенсионеры, которые не зарегистрированы в Дії и не имеют смартфонов. Однако процедуру еще могут модернизировать.

Когда и как можно оформить 1000 грн?

Оформить помощь можно будет через "Дію" зимой (с декабря 2024-го по февраль 2025-го). При этом выплаты должны поступить на карту "Национального кэшбека". Тем, кто уже имеет карточку, нужно будет в "Дії" выбрать функцию (пока не появилась) "Получить 1000 грн").

Тем, у кого нет карты "Национального кэшбека", нужно ее открыть. Для этого через приложение или в отделении банка нужно оформить специальную карту. После этого в "Дії" в разделе "Национальный кэшбек" указать ее. Детали программы объявят в ноябре.

Куда можно будет потратить деньги?

товары украинского производства;

коммунальные услуги;

билеты на поезда "Укрзалізниці";

посещение культурных заведений;

лекарство;

книги украинских издательств;

мобильная связь;

в поддержку ВСУ

Зачем нужна программа и где деньги возьмут?

"Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров. В рамках программы зимней поддержки ставим перед собой три основные цели. Первая - материально поддержать украинские семьи. Даем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в частности коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарство", – говорится в заявлении премьера Дениса Шмыгаля.

Вторая цель – активизировать внутренний спрос на украинские услуги. Уже заработал "Национальный Кэшбэк", государство осуществило первые выплаты людям. Это более 37 млн грн. В общей сложности к программе присоединились 2,4 млн украинцев и 1470 украинских производителей.

"Третья наша цель – еще раз продемонстрировать единство украинского общества для нашей устойчивости и победы. Один из вариантов как потратить средства по программе есть Поддержка – задонатить на украинскую армию. Таким образом, часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону", – говорится в заявлении Шмыгаля. Средства перенаправят из программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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