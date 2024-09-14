Кабмин отказался от повышения зарплат и пенсий по меньшей мере на год: в проекте бюджете "заморозили" соцстандарты

Кабинет министров в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрел повышения минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Это также приведет к "замораживанию" минимальной пенсии.

Видео дня

Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета проекте бюджета на 2025 год. Документ уже был утвержден на заседании правительства, но принять его могут только во время голосования в парламенте.

"В проекте Государственного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 01 января 2025 года в размере 8 000 гривен", – говорится в пояснительной записке. Таким образом, минималка останется на уровне прошлого года.

В правительстве считают, что этого будет достаточно, потому что в 2024 уже повышали минималку. При этом за два года (2024 и 2025) совокупная инфляция может составлять около 14,6%. То есть только для компенсации инфляции минималку нужно было повысить, по меньшей мере, до 9168 грн.

"С учетом требований статьи 51 Бюджетного кодекса Украины руководители бюджетных учреждений и государственных органов должны обеспечить содержание численности работников и выплату заработной платы в пределах расходов, предусмотренных в проекте государственного бюджета на 2025 год", - говорится в документе.

Также заморозят и минимальную пенсию. Ее размер составит 2361 грн. "Бездефицитность 2-й год подряд бюджета Пенсионного фонда Украины и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов вылило на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение", - отмечают в проекте бюджета.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его направят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет принят. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривни, ускорение инфляции. Вместе с тем, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!