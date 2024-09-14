Украинцам пересчитают зарплаты, однако значительно подорожает доллар: как планируют потратить бюджет в 2025-м и о чем следует знать

Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его направят в бюджетный комитет Рады, после рассмотрения в комитете, изучения предложенных поправок, документ вынесут на голосование в сессионный зал и только после этого бюджет будет принят. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. Вместе с тем, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

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Долг, зарплаты и доллар

Номинальный ВВП в 2025 году вырастет всего на 2,7%, в то же время цены вырастут на 9,5%. Вместе с тем будут расти и зарплаты украинцев. Показатель минимальной зарплаты в презентации не показали (а ранее речь шла о том, что минималку заморозят), однако средняя зарплата по прогнозам правительства в следующем году вырастет с 20 581 до 24 389 грн.

Плохая новость: значительная девальвация. В бюджет заложат курс доллара в размере 45 грн/$. В то время как в 2024-м курс доллара составляет 40,8 грн/$. Потребность во внешнем финансировании на следующий год составляет более ожидаемых: 38,4 млрд долларов, отмечает заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Среди основных показателей:

Доходы общего фонда: 2007,4 млрд. грн.

общего фонда: 2007,4 млрд. грн. Расходы общего фонда: 3643,6 млрд грн

общего фонда: 3643,6 млрд грн Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны : 2223 млрд грн (26,3% от ВВП).

: 2223 млрд грн (26,3% от ВВП). Поддержка социально незащищенных граждан: 419,2 млрд грн (из них на Пенсионный фонд: 237,9 млрд грн, помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн, а на выплату льгот и субсидий: 42, 3 млрд грн).

социально незащищенных граждан: 419,2 млрд грн (из них на Пенсионный фонд: 237,9 млрд грн, помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн, а на выплату льгот и субсидий: 42, 3 млрд грн). Здравоохранение: 210,7 млрд. грн.

210,7 млрд. грн. Образование: 169,3 млрд грн

169,3 млрд грн Культура и информационное пространство: 9,6 млрд. грн.

и информационное пространство: 9,6 млрд. грн. Цифровая трансформация: 4 млрд грн.

трансформация: 4 млрд грн. Научные исследования : 14,0 млрд грн.

: 14,0 млрд грн. Фонд развития предпринимательства : 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").

: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%"). Гранты для бизнеса: 1,4 млрд. грн.

Поддержка регионов: 12,2 млрд. грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).

Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд. грн.

9,4 млрд. грн. Гуманитарное разминирование земель: 1 млрд. грн.

земель: 1 млрд. грн. Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд. грн.

Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд. грн.

Резервный фонд: 43,9 млрд. грн.

Внешние заимствования: 1658,4 млрд. грн.

Внутренние заимствования: 579,2 млрд. грн.

Дефицит госбюджета : 19,4% от ВВП.

Подробно о бюджете: что следует знать

Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году вырастет до 2223 млрд грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны. Предусмотренные расходы включают в себя денежное, вещественное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

Обеспечение социальной защиты остается приоритетом. Помощь ветеранам войны – финансирование программ поддержки сохранено на уровне текущего года, с учетом распределения инвестиционных проектов. Средства для ВПЛ, лицам с инвалидностью, льготы и субсидии, трансферты Пенсионного фонда на выплату пенсий будут учтены в полном объеме. Кроме того, в 2025 г. будут индексированы пенсии (с 1 марта 2025 г.).

В поддержку социально незащищенных граждан выделено 419,2 млрд грн, из которых 237,9 млрд грн направляется Пенсионному фонду на выплаты пенсий, 127,9 млрд грн – на помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах, а 42,3 млрд грн – на выплату льгот и субсидий. Также предусмотрены средства для программ поддержки лиц с инвалидностью и семей с детьми.

Расходы на здравоохранение составят 210,7 млрд грн, включая финансирование программы медицинских гарантий и обеспечения больниц лекарствами и медицинскими изделиями для лечения тяжелых заболеваний. Приоритетами, в частности, является создание единого медицинского пространства и обеспечение жильем медицинских работников в сельской местности.

На образование запланировано 169,3 млрд. грн., что включает выплату заработной платы учителям, гранты на получение высшего образования, обеспечение учебниками и здоровое питание учащихся. Также предусмотрено 9,6 млрд грн на развитие культуры и информационного пространства, 4,0 млрд грн – на цифровую трансформацию в частности на финансирование Инновационных проектов для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны (BRAVE 1), 14,0 млрд грн – на поддержку научных исследований , в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса, энергетики и энергоэффективности.

В рамках поддержки бизнеса предусмотрено финансирование Фонда развития предпринимательства в размере 18 млрд. грн. для предоставления льготных кредитов по программе "5-7-9%", а также 1,4 млрд. грн. будет выделено на гранты для бизнеса.

Для поддержки регионов предусмотрено 12,2 млрд. грн. в виде субвенции на компенсацию разницы в тарифах, что позволит местным бюджетам обеспечить доступность коммунальных услуг для населения. Также 9,4 млрд грн будут направлены на обеспечение жильем граждан через программу Укрфинжилье.

Предусмотрено 1 млрд грн на гуманитарное разминирование земель, что позволит обеспечить безопасность на пострадавших от боевых действий территориях. Также предусмотрено 1,75 млрд грн для Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, направленного на уменьшение выбросов углерода и повышение энергоэффективности экономики.

Предусмотрена дополнительная дотация местным бюджетам в размере 51,2 млрд грн, что на 17 млрд грн больше, чем в 2024 году. Эти средства будут направлены в частности на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных территориях, что будет способствовать восстановлению экономической активности и повышению уровня жизни населения в пострадавших от войны регионах.

Для оперативного реагирования на непредвиденные события в резервном фонде заложено 43,9 млрд. грн. Социальные стандарты, в том числе минимальная заработная плата и прожиточный минимум, остаются на уровне декабря 2024 года. Также бюджет предусматривает новую модель управления публичными инвестиционными проектами с планом распределения 25 млрд. грн. на 2025 год.

Прогноз финансирования Государственного бюджета на 2025 год предусматривает снижение дефицита государственного бюджета до 19,4% ВВП (в действующем законе о Госбюджете на 2024 год – 20,6%), что соответствует показателям согласованных с международными партнерами.

Государственные заимствования общего фонда планируются в объеме 2237,6 млрд. грн., в том числе внутренние – 579,2 млрд. грн. и внешние – 1658,4 млрд. грн. Пока еще не весь объем внешних заимствований подтвержден международными партнерами – что требует дальнейшей кропотливой и упорной работы.

Что говорят о бюджете

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил : "Это будет уже четвертый бюджет воюющей страны, и у Правительства есть понимание, что в следующем году мы столкнемся с замедлением экономики (после +5,3% в 2023 году ожидается +) 3,5%, а в 2025 году – +2,7%), увеличением темпов роста потребительских цен (до 9,5% против прогнозируемых 7,9% в 2024 году), последующей прогнозируемой девальвацией гривны на 9,3% (к 45,0 грн./долл. в среднем по году против ожидаемых 40,8 грн/долл. в среднем по году против ожидаемых 40,8 грн/долл. этого года)".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине, несмотря на возможную "заморозку" соцстандартов, в 2025 году все же планируют провести ежегодную индексацию пенсий. По крайней мере, такой вариант анонсировал Шмигаль на пресс-конференции 11 сентября.

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