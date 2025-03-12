Или работай, или уезжай домой: Германия готовит строгие правила для украинских беженцев

Германия готовится к изменениям в политике в отношении украинских беженцев. В частности, правительство страны дает понять, что возможность получать социальные выплаты без работы постепенно исчезает, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после 2026 года. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, "первым предложат ехать домой".

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Об этом говорится в материале rfi. Отмечается: в настоящее время в Германии проживает более 1,16 млн украинцев. При этом страна выплачивает:

каждому взрослому беженцу более 500 евро в месяц;

еще по 300-400 евро на каждого ребенка – в зависимости от его возраста.

В то же время, работу в Германии украинцы ищут "не столь активно, как, например, в Польше или Чехии, где беженцам почти ничего не платят". В частности, в 2024 году официальную работу имели лишь около 300 тыс. украинцев, приехавших после полномасштабного российского вторжения.

Впрочем, отмечается, ситуация меняется. Ведь "Германия дошла до определенного предела" – и ведущиеся в стране дебаты о мигрантах "частично касаются и украинцев".

"Сейчас государство прямо всем говорит: если вы хотите интегрироваться в общество, мы дадим вам такую ​​возможность возможность работать, интегрироваться, развиваться. Но, пожалуйста, воспользуйтесь этими возможностями, а не просто используйте наши социальные системы", – рассказывают авторы материала.

В то же время, подчеркивают они, перспективы мирных переговоров с Россией усиливают наступление перемен для украинцев. Ведь "если в Украине официально отменят военное положение, то исчезнут основания для параграфа 24" – раздела немецкого законодательства, предусматривающего защиту для спасающихся от войны.

"Параграф 24 закроют не сразу после гипотетического перемирия. Евросоюз утвердил программы по приему и защите украинских беженцев до марта 2026 года. Но если после этого Брюссель не продолжит это решение, то каждая страна ЕС сможет сама определять, что делать с беженцами", – объясняется в материале.

Что изменится для украинцев

В целом же, отмечается, изменения для украинцев могут произойти по нескольким направлениям. В частности:

Наличие работы станет обязательным.

"Немецкое правительство будет готово пойти навстречу украинцам, когда речь идет об уровне зарплаты или специальности, по которым они работают. Главное, чтобы люди были заняты и не зависели от джобцентра (аналог биржи труда. – Ред.). Это будет основная предпосылка — чтобы они не получали социальные выплаты или практически их не получали", – рассказывают авторы материала.

Образование станет менее доступным.

Как объясняется в материале, раньше украинцы могли бесплатно изучать немецкий. Однако теперь это будет доступно только в редких случаях.

"Сначала власти отправляли украинцев на бесплатные курсы. Но сейчас такую ​​опцию предлагают в исключительных случаях. К примеру, если у человека уже есть работа и ему нужно либо повысить языковой уровень, либо изучить профессиональную лексику. Стоимость платных курсов в зависимости от формы и уровня может достигать 5 тысяч евро и выше. И в любом случае еще нужно сдать экзамен", – рассказывают аналитики.

При этом подчеркивается: подход к обучению также усложнили. В частности, убрали возможность повторного прохождения курса.

"Раньше ты учишься на языковом курсе. Он сложен. И ты такой: "Я не смог. Можно я еще раз?" Тебе говорят: "Окей, давай еще раз". Сейчас этого "еще раз" нет", – говорится в материале.

Украинцам предложат вернуться в свою страну.

В то же время, подчеркивается, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, "первым предложат ехать домой". По крайней мере, в те места, где нет боевых действий.

В целом же, резюмируется, среди самих украинских беженцев в Германии распространена мысль, что страна вряд ли решит резко обрезать им помощь. "Просто эти ворота сузятся. Не получится просто сидеть и не думать", – констатируется в материале.

Менять условия для украинцев намерены и другие страны Европы

Впрочем, менять условия для украинцев намерены и другие страны Европы. В частности:

Австрия планирует ввести более строгие ограничения на социальные выплаты из-за значительного притока беженцев.

В правительстве страны подозревают возможные злоупотребления социальными выплатами и намерены ввести более строгие ограничения. Основная цель изменений – предотвратить мошенничество и уменьшить финансовую нагрузку на государство.

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Как сообщал OBOZ.UA, сама же Украина будет способствовать возвращению граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной агрессии России. На это из государственного бюджета потратят 150 млн грн.

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