Норвегия ужесточила правила для украинцев: кому больше не предоставят временную защиту

Норвегия расширила список безопасных регионов Украины, жители которых не могут получить коллективную защиту. В список входят Ивано-Франковская, Львовская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Винницкая и другие области.

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Об этом сообщило Норвежское управление по делам иностранцев (UDI). Таким образом, жители этих регионов больше не смогут получить коллективную защиту в стране, что значительно усложнит их правовой статус за границей.

Соответствующее решение было принято на основании оценки ситуации безопасности в Украине. В сентябре 2024 года Норвегия признавала безопасными только западные области Украины, среди которых:

Львовская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Тернопольская;

Волынская;

Ровенская.

После нового просмотра в список добавили еще восемь областей, а именно:

Черкасская;

Черновицкая;

Хмельницкая;

Кировоградская;

Киевская область (без города);

Полтавская;

Винницкая;

Житомирская.

Согласно официальному заявлению UDI, эти области были признаны безопасными, поскольку они полностью контролируются украинскими властями, а риски для жизни местных жителей минимальны. Украинцы, проживавшие в указанных областях за последние шесть месяцев, не смогут претендовать на коллективную защиту в Норвегии. Однако это правило не касается тех, кто уже подал заявку или получил разрешение на временную защиту раньше.

Если гражданин Украины по безопасной области подает заявку на защиту после обновления списка, его дело будет рассматриваться в индивидуальном порядке. В таком случае критерии получения защиты значительно строже и учитывается возможность оказания помощи со стороны украинской власти. Новые ограничения не коснутся следующих категорий граждан:

лиц, подавших заявку на защиту до 28 сентября 2024;

лиц, чьи заявки находятся на рассмотрении по состоянию на 13 января 2025;

украинцев, уже получивших разрешение на временную защиту;

участников программы медицинской эвакуации (Medevac);

членов семей лиц, уже получивших коллективную защиту.

К членам семьи относятся:

супруги и сожители;

несовершеннолетние дети;

другие родственники, проживавшие вместе с заявителем до 24 февраля 2022 года.

Норвежские власти объясняют свое решение улучшением ситуации безопасности в Украине, особенно в центральных и западных областях, где интенсивность боевых действий значительно снизилась. Таким образом, правительство намерено оптимизировать миграционные ресурсы и сосредоточить внимание на помощи тем, кто действительно нуждается в защите.

"Мы продолжаем адаптировать нашу политику к актуальным изменениям, поскольку ситуация в Украине динамичная. Наша задача – оказывать поддержку тем, кто находится в зоне реальной опасности", – отмечается в заявлении UDI. Украинцам, которые планируют подать заявку на защиту в Норвегии, но проживают в регионах, признанных безопасными, рекомендуется:

подать заявку на индивидуальную защиту: это возможно, если существуют конкретные риски безопасности заявителя, которые украинская власть не может устранить;

это возможно, если существуют конкретные риски безопасности заявителя, которые украинская власть не может устранить; воспользоваться программами медицинской или гуманитарной эвакуации , если есть серьезные медицинские показания или необходима гуманитарная помощь;

, если есть серьезные медицинские показания или необходима гуманитарная помощь; рассмотреть возможность переезда в другие страны, где политика в отношении украинских беженцев менее жесткая.

Решение Норвегии вызвало разные оценки в обществе. С одной стороны, представители правительства указывают на необходимость уменьшения нагрузки на миграционную систему. С другой стороны, правозащитники выражают обеспокоенность, отмечая, что военный конфликт в Украине продолжается, и вопрос безопасности жителей даже в отношении спокойных регионов остается актуальным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство продлило денежные выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев, а назначение будет происходить автоматически. В то же время, новые заявления можно подать через приложение Действие, ЦНАП или органы социальной защиты.

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