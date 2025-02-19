Украинцев лишат "исключительной" защиты в ЕС: какие страны уже готовят решение

Чехия и Польша работают над новыми механизмами легализации украинцев после войны. Планируется, что временная защита автоматически будет отменена после "завершения" войны, но украинцы будут иметь возможность остаться в ЕС (Европейский Союз) по другим правовым основаниям.

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Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в интервью Novinky. "Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, председательствующей в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы соответствующее решение было принято в ближайшие месяцы ", – отметил министр.

Ракушан подчеркнул, что Чехия готовится к разным вариантам развития событий. Среди них – возможно объявление "перемирия" или любое другое официальное прекращение войны. В таком случае, по текущему законодательству, Чехия автоматически перестанет предоставлять украинцам статус временной защиты.

Впрочем, это не значит немедленной депортации. Чехия планирует ввести переходный период, в течение которого украинцы смогут оставаться в стране по законным основаниям еще год или полтора. Однако для этого им придется перерегистрироваться по другим правовым механизмам, действующим для всех иностранцев.

Ключевые аспекты подготовленного предложения

автоматическое прекращение временной защиты в случае официального завершения войны;

в случае официального завершения войны; введение переходного периода , который позволит украинцам легально оставаться в Чехии в течение определенного времени;

, который позволит украинцам легально оставаться в Чехии в течение определенного времени; необходимость перерегистрации по другим статусам, действующим для иностранцев в ЕС;

по другим статусам, действующим для иностранцев в ЕС; совместная работа Чехии и Польши по созданию комплексного решения, которое должно быть принято на уровне ЕС.

По словам Ракушана, Чехия и Польша стремятся подготовить "грубую версию" предложения до конца июня 2025 года, пока продолжается польское председательство в ЕС. Поскольку вопрос касается не только Чехии, но всех стран ЕС, окончательное решение должно быть принято на уровне Европейского Союза.

Финальное решение о статусе украинцев после войны еще не принято, однако Чехия и Польша предлагают ввести переходный период. В то же время, необходимость перерегистрации означает, что гражданам Украины следует заранее готовиться к изменениям в своем статусе.

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