Одна из стран ЕС планирует ограничить выплаты беженцам: какие причины и что ждет украинцев

Австрия планирует ввести более строгие ограничения на социальные выплаты из-за значительного притока беженцев из Украины, в частности из Закарпатья. Основная цель изменений – предотвратить мошенничество и уменьшить финансовую нагрузку на государство.

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Об этом пишет Kosmo. Власти Австрии выражают обеспокоенность по поводу увеличения потока беженцев из Закарпатья, которое не является зоной боевых действий.

В правительстве страны подозревают возможные злоупотребления социальными выплатами и намерены ввести более строгие ограничения. Особенно ситуация обострилась в Зальцбурге, где 90% заявлений на получение убежища сейчас представляют именно выходцы из этого региона.

По сообщению местных чиновников, среди прибывших большое количество неграмотных лиц, не говорящих на украинском или русском языках. Это создает дополнительные трудности для интеграции, особенно в сфере образования.

Наплыв беженцев вызывает значительные нагрузки на социальную систему, в частности, на детские сады, школы и коммунальные услуги. Австрия предлагает украинцам значительную социальную поддержку, включающую:

жилищные субсидии;

базовые выплаты на жительство;

пособие на детей в размере 180-250 евро в месяц;

дополнительные выплаты по уходу за ребенком.

Однако из-за большого притока новых заявителей финансовая нагрузка на страну растет, что стало причиной пересмотра действующей политики. По словам Антона Хольцера, координатора по вопросам предоставления убежища в Зальцбурге, некоторые семьи, ранее получавшие социальные выплаты во Франции или Испании, теперь переезжают в Австрию из-за более выгодных условий.

Такая ситуация получила название "беженский туризм". Новый министр по делам семьи Клаудия Плаколм анонсировала:

создание специальной оперативной группы по борьбе со злоупотреблениями;

сокращение срока выплат на детей и социальной помощи с одного года до шести месяцев;

пересмотр критериев получения пособия после 31 октября.

После 31 октября специальное подразделение разработает более строгие критерии, чтобы уменьшить привлекательность для соискателей убежища, заинтересованных именно в выплатах. Эти меры направлены на то, чтобы избежать превращения Австрии в "социальный гамак" для искателей убежища.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина будет способствовать возвращению граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной агрессии России, то есть после 24 февраля 2022 года. На это из государственного бюджета потратят 150 млн. гривен.

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