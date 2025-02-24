Польша приняла закон, который ограничит предоставление убежища иностранцам: что нужно знать и к чему готовиться украинцам

Сейм Польши принял закон об ограничении права на убежище, разрешающий временное ограничение приема заявлений на международную защиту на срок до 60 дней. Законопроект еще должен быть утвержден Сенатом. Он предусматривает важные исключения для уязвимых категорий лиц, таких как несовершеннолетние без сопровождения и беременные женщины.

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Об этом пишет inPoland. Согласно новому законопроекту, за который проголосовали в Сейме, польское правительство будет иметь право временно вводить ограничения на прием заявлений о международной защите на определенных участках границы.

Конкретное решение может быть принято дополнительным постановлением Совета Министров по предложению Министра внутренних дел и администрации. Важно, что такие ограничения не могут превышать 60 дней за один раз. Постановления будут приниматься с учетом необходимости предотвращения дестабилизации внутренней ситуации в стране и с целью минимизации ограничений прав иностранцев, желающих подать заявление на международную защиту.

Законопроект получил широкую поддержку в Сейме Польши. За его принятие проголосовали 386 депутатов, против выступили 38 и никто не воздержался от голосования. Однако некоторые изменения были внесены в исходный текст закона. Одна из важнейших поправок была подана политической партией Polska 2050. Она гарантирует, что на границе не будет происходить разделение семей, что стало важным пунктом для защиты прав беженцев, особенно прибывающих с детьми.

Несмотря на введенные ограничения, Польская Пограничная служба будет продолжать принимать заявления о предоставлении международной защиты от определенных категорий лиц, среди которых:

дети без сопровождения взрослых;

беременные женщины;

лица, нуждающиеся в особом отношении через возраст или состояние здоровья;

лица, в отношении которых есть явные доказательства, что они могут быть подвергнуты серьезной угрозе в стране происхождения.

Новый закон вызвал серьезную критику со стороны правозащитных организаций, таких как Amnesty International Poland, Хельсинкский фонд по правам человека и Фонд Dajemy Dzieciom Siłę. Они указывают, что этот закон может нарушать нормы международного права и Конституции Польши. Кроме того, они обеспокоены уменьшением доступа к защите для лиц, находящихся в самых сложных условиях, в частности для беженцев, которые уже могут находиться на территории Польши в условиях нестабильности.

Теперь, когда законопроект был принят Сеймом, он будет передан на рассмотрение Сената Польши. Если Сенат утвердит изменения, документ попадет на подпись к президенту. В случае подписания президентом правительство сможет издать соответствующее постановление, и новые правила вступят в силу.

Премьер-министр Польши поддержал принятие этого закона, подчеркивая, что это важный шаг для возобновления контроля над государственными границами, особенно после многих лет хаоса в миграционной политике. Он отметил, что "демократия не должна быть бессильна перед миграционным давлением" и что новый закон позволит стране сохранять стабильность и порядок в вопросах безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Польши готовится как к возвращению украинских беженцев домой, так и к новым миграционным волнам из Украины. В настоящее время власти страны разрабатывают два сценария действий, в зависимости от дальнейшего хода событий в Украине.

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