Готовьте деньги: накануне Яблочного Спаса в Украине пересчитали цены на ключевые продукты

Накануне Яблочного Спаса (19 августа) в Украине подешевели яблоки. Мед же, который также несут в церковь на освящение, напротив, подорожал.

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Согласно данным мониторинга OBOZREVATEL, 18 августа килограмм этого фрукта стоит 25,18 грн, что на 13,03 грн меньше средней цены июля, которая по информации "Минфина", составляла 38,21 грн.

В отдельных же супермаркетах украинские яблоки продают по 20-29 грн за 1 кг:

Novus – 24,99 грн;

Metro – 26,94 грн;

Megamarket – 28,9 грн;

ЕКО Маркет – 19,9 грн.

Отметим: на Яблочный Спас святят также мед. Который, в свою очередь, подорожал. Так, по сравнению с августом прошлого года, цены выросли на 3-12% – в зависимости от разновидности. В настоящее время литр продукта стоит от 190 до 280 грн.

Больше всего цены выросли на липовый мед, говорится в исследовании крупного сервиса доставки продуктов. Так, за год он подорожал сразу на 12% – до средних 82 грн за баночку в 250 грамм.

Немного меньше – на 11% – выросли цены на подсолнечный мед. До 49,6 грн за 250 грамм.

Акациевый мед подорожал на 4% – до 103,3 грн за 250 грамм. Гречишный – на 3%, до 82,4 грн за баночку в 250 грамм.

На 3% подорожал и мед, продающийся в больших тарах. Так, отмечается:

на лесной цветочный мед цены выросли до 194,8 грн за 1 кг;

на мед из разнотравья – до 199 грн за 1 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожание затронуло не только мед. Так, по данным Госстата, за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – цены на еду выросли на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.

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