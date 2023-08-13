Дорогой Спас: накануне праздника в Украине подскочили цены на ключевой продукт

В 2023 году отпраздновать Медовый Спас (14 августа) в Украине обойдется дороже, чем в 2022-м – ведьв цены на мед стали заметно выше. Так, по сравнению с августом прошлого года, он подорожал на 3-12% – в зависимости от разновидности. И в настоящее время литр продукта стоит от 190 до 280 грн.

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Больше всего цены выросли на липовый мед, говорится в исследовании крупного сервиса доставки продуктов. Так, за год он подорожал сразу на 12% – до средних 82 грн за баночку в 250 грамм.

Немного меньше – на 11% – выросли цены на подсолнечный мед. До 49,6 грн за 250 грамм.

Акациевый мед подорожал на 4% – до 103,3 грн за 250 грамм. Гречишный – на 3%, до 82,4 грн за баночку в 250 грамм.

На 3% подорожал и мед, продающийся в больших тарах. Так, отмечается:

на лесной цветочный мед цены выросли до 194,8 грн за 1 кг;

на мед из разнотравья – до 199 грн за 1 кг.

Подорожала практически вся еда

Впрочем, подорожание затронуло не только мед. Так, по данным Госстата, за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – цены на еду выросли на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.

Фрукты выросли в цене на 25,1%. Мясо и мясопродукты – 22,3%. Кроме того:

рыба и продукты из рыбы – на 17,9%;

сыр и творог – на 13%;

масло – на 12,7%;

молоко – на 10,6%;

сахар – на 10,1%;

хлеб – на 9,7%;

макаронные изделия – на 4,5%;

овощи – на 2,6%;

хлебопродукты – на 0,9%.

В то же время одна позиция подешевела. Цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на годовой рост цен, в ближайшие месяцы украинцам не стоит бояться повышения цен на продовольствие. В частности, хлебобулочные и молочные товары, по словам члена аграрного комитета Верховной Рады Дмитрия Соломчука, не будут дорожать, по крайней мере, до зимы.

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