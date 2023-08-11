В Украине подскочили цены на еду: что подорожало больше всего
В Украине ощутимо подорожала еда. За год – с июля 2022 года по июль 2023-го – цены выросли на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.
Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, практически на все остальные продукты цены выросли не так сильно, хотя и довольно заметно.
Так, более чем 20% добавил в цене ряд продуктов. В частности:
- фрукты – 25,1%;
- мясо и мясопродукты – 22,3%.
Также сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Речь о:
- рыбе и продуктах из рыбы, цены на которые выросли на 17,9%;
- сыре и твороге – на 13%;
- масле – 12,7%;
- молоке – 10,6%;
- сахаре – 10,1%.
Немногим меньше подорожал хлеб – на 9,7%. Макаронные изделия выросли в цене на 4,5%. Овощи – на 2,6%. Хлебопродукты – на 0,9%.
В то же время одна позиция подешевела. Цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%.
Что происходит с овощами
Между тем в настоящее время цены на овощи борщевого набора в Украине достигли нижней планки. Речь о:
- картофеле;
- луке;
- капусте;
- моркови;
- свекле.
Как рассказал OBOZREVATEL Иван Стефанишин, советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", стоимость просела даже по сравнению с началом августа прошлого года. Причина – переизбыток основных овощей.
"Посажено очень много борщевого набора, и нет на него спроса – предложение слишком велико. Это свидетельствует о нестабильности нашего производства и желании заработать за день кучу денег. Для населения ситуация прекрасная, а для производителя – катастрофическая", – сказал Стефанишин.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам члена аграрного комитета Верховной Рады Дмитрия Соломчука, в ближайшие месяцы украинцам не стоит бояться повышения цен на продовольствие. В частности, хлебобулочные и молочные товары не будут дорожать по крайней мере до зимы.
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