В Украине подскочили цены на еду: что подорожало больше всего

В Украине ощутимо подорожала еда. За год – с июля 2022 года по июль 2023-го – цены выросли на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, практически на все остальные продукты цены выросли не так сильно, хотя и довольно заметно.

Так, более чем 20% добавил в цене ряд продуктов. В частности:

фрукты – 25,1%;

мясо и мясопродукты – 22,3%.

Также сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Речь о:

рыбе и продуктах из рыбы, цены на которые выросли на 17,9%;

сыре и твороге – на 13%;

масле – 12,7%;

молоке – 10,6%;

сахаре – 10,1%.

Немногим меньше подорожал хлеб – на 9,7%. Макаронные изделия выросли в цене на 4,5%. Овощи – на 2,6%. Хлебопродукты – на 0,9%.

В то же время одна позиция подешевела. Цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%.

Что происходит с овощами

Между тем в настоящее время цены на овощи борщевого набора в Украине достигли нижней планки. Речь о:

картофеле;

луке;

капусте;

моркови;

свекле.

Как рассказал OBOZREVATEL Иван Стефанишин, советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", стоимость просела даже по сравнению с началом августа прошлого года. Причина – переизбыток основных овощей.

"Посажено очень много борщевого набора, и нет на него спроса – предложение слишком велико. Это свидетельствует о нестабильности нашего производства и желании заработать за день кучу денег. Для населения ситуация прекрасная, а для производителя – катастрофическая", – сказал Стефанишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам члена аграрного комитета Верховной Рады Дмитрия Соломчука, в ближайшие месяцы украинцам не стоит бояться повышения цен на продовольствие. В частности, хлебобулочные и молочные товары не будут дорожать по крайней мере до зимы.

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