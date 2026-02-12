Цены на олимпийские медали резко подскочили: сколько стоит главная спортивная награда

Стоимость изготовления золотых медалей, которые вручают на Зимней Олимпиаде, что проходит в Милане, составляет около $2500. Стоимость производство существенно возросла из-за значительного подорожания драгоценных металлов.

Видео дня

Об этом сообщает CBS. Но отмечается, что на самом деле продать такую медаль можно в разы дороже.

Из чего изготавливают медали для Олимпиады

Регламент изготовления олимпийских медалей утвержден Международным олимпийским комитетом (МОК). Организация разрешает производить золотые медали на 92,5% из серебра. Поэтому современные медали состоят из:

золотые – 500 граммов серебра, покрытого 6 граммами золота;

– 500 граммов серебра, покрытого 6 граммами золота; серебряные – 500 граммов серебра без золотого покрытия;

– 500 граммов серебра без золотого покрытия; бронзовые – полностью из бронзы.

Какова же стоимость медали

В январе стоимость золота – самой дорогой составляющей медали победителя Олимпиады – впервые в истории превысила $5 тыс. и достигла $5054 за унцию, а серебра – $83. Поэтому для изготовления золотой медали понадобится золота на $1011 и серебра на $1463.

Таким образом стоимость составляющих для изготовления золотой медали – около $2500. Для сравнения – десять лет назад золото стоило $1200-1300 за унцию.

Впрочем настоящая ценность олимпийской медали – не в ее составе. В прошлом владельцы неоднократно продавали свои медали – цены могут достигать $200 тыс.

Впрочем высокая цена не является показателем качества. Уже несколько победителей пожаловались на то, что их медали сломались – например, золотая медаль американской лыжницы Бризи Джонсон треснула, когда та прыгала от радости, получив ее. Также треснула серебряная медаль шведской лыжницы Эбби Андерссон.

В оргкомитете Олимпиады подтвердили, что проблема действительно существует. Вместе с Итальянским монетным двором, который изготовил медали, было найдено решение, и спортсменов, чьи медали повредились, попросили вернуть их для ремонта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рост мировых цен на золото принес России более 216 млрд долларов "бумажной" прибыли, частично компенсировав потерю замороженных в Европейском Союзе (ЕС) активов. В то же время, золото стало ключевой опорой российских резервов, но его реальная монетизация остается ограниченной из-за санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!