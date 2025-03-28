Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда: от чего зависит возвращение – The Economist

Война в Украине может закончиться на условиях, слишком опасных, чтобы беженцы согласились вернуться домой из-за границы. Несмотря на то, что большинство украинцев в странах ЕС вынуждены работать на низкоквалифицированных работах, они могут остаться там из-за страха, что Россия нападет снова.

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Об этом пишет The Economist. Издание отмечает, что для многих украинских беженцев важно не только то, когда закончится война, но и то, как именно она закончится.

Действие программы "временной защиты" ЕС, которая предоставляет 4,3 млн украинских беженцев доступ к жилью, работе и пособиям, может завершиться вместе с боевыми действиями. На данный момент программа продлена до марта-2026.

"Но независимо от того, будет ли продлена программа ЕС снова, украинцы в изгнании все чаще отказываются от идеи вернуться домой... Растущая перспектива прекращения огня без членства Украины в НАТО или ЕС, наряду с продолжающейся российской оккупацией пятой части страны, не внушает особого доверия. Многие опасаются, что Россия скоро нападет снова", – отмечает издание.

Так, согласно исследованию "Центра экономической стратегии" (ЦЭС), только 43% украинских беженцев во всем мире планируют возвращаться домой, тогда как двумя годами ранее их было 74%. The Economist указывает, что теперь украинцы ищут возможность "зацепиться" в стране пребывания – активно ходят на языковые курсы и стремятся получить постоянный вид на жительство.

Дело в том, что, хотя теоретически рынок труда в Европе полностью открыт для украинцев с временной защитой, на практике беженцы практически не могут найти работу для "белых воротничков". В Польше 48% иностранцев, в основном украинцы, трудоустроены на должностях ниже их квалификации. В Германии 72% взрослых украинских беженцев имеют высшее образование, но большинств работает на низкоквалифицированных работах или являются безработными.

"Язык может быть препятствием, а признание профессиональных степеней и сертификатов происходит медленно или вообще невозможно. По мнению аналитиков, работодатели также неохотно берут на работу украинцев, потому что страны могут лишить их защищенного статуса", – отмечает издание.

Сейчас в Польше более 67% беженцев, большинство из которых женщины, уже работают или активно ищут постоянную работу. Правительство страны планирует разрешить украинцам "обменивать" временную защиту на вид на жительство сроком на три года.

Польша – одна из стран, которые и сами заинтересованы в том, чтобы оставить украинцев у себя. Беженцы из Украины вносят гораздо больший вклад в экономику Польши в качестве работников и налогоплательщиков, чем страна тратит на выплаты. В

"Даже новый исход из Украины не стал бы проблемой. Уровень безработицы в Польше составляет всего 2,6%, что является самым низким показателем в ЕС... Беженцы из Украины помогают восполнить этот пробел", – отмечает издание.

Однако в большинстве стран ЕС картина отличается. Например, в Германии уровень занятости среди украинских беженцев на конец 2024 года составил всего 43%. В Италии и Испании эта доля еще ниже, хотя она растет почти везде.

При этом в случае временной отмены военного положения, выехать может еще больше украинцев, особенно мужчин призывного возраста. По расчетам ЦЭС, их число может достигнуть 500 тыс., что усугубит ситуацию на рынке труда.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов признал, что у правительства нет рычагов влияния на украинцев за границей. То есть насильно их вернуться не заставят.

В то же время на возвращение выехавших за границу граждан из государственного бюджета потратят 150 млн гривен. Средства были предусмотрены Министерству экономики на 2025 год по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействию их возвращению в Украину".

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