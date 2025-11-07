"Фестиваль неслыханной щедрости". Раздавать "зимнюю тысячу" всем украинцам нецелесообразно, – экономист

В экспертной среде неоднозначно восприняли раздачу украинцам 1 000 грн в рамках "Зимней поддержки" с 15 ноября. В частности, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, считает, что эти деньги целесообразней было бы потратить на помощь малоимущим – ведь, по его словам, даже в условиях полномасштабной войны в Украине есть достаточно обеспеченных людей, которые не нуждаются в подобной поддержке.

Видео дня

Об этом он рассказал OBOZ.UA. Пендзин отметил: помощь малоимущим – обычная практика для всего мира. Но, по его словам, богатые люди и т.н. "средний класс" всегда выступают "донорами бюджета, а не получателями социальной помощи".

"Это как-то искаженная ситуация... Тут вопросов очень много. Собственно, они такие же, какими были год назад – когда в первый раз раздавали по тысяче гривен перед отопительным сезоном... Фестиваль неслыханной щедрости", – выразил мнение экономист.

В прошлый раз, по его словам, "зимнюю тысячу" получили 14 млн украинцев. Т.е., подсчитал он, на программу было потрачено 14 млрд грн.

Потратить же такие деньги – если допустить, что в 2025 году выплату получит такое же количество людей, – по словам Пендзина, можно на "действительно нужное для людей". К примеру, предлагает он, расширить перечень тех, кто может получить 6 500 грн единовременной денежной помощи (дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в названных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью и одинокие пенсионеры).

"У нас и без этого очень много дыр в социальной политике. Очень много людей, которые реально нуждаются в деньгах. У нас огромная когорта инвалидов, которые нуждаются в поддержке государства – потому что для многих из них она является единственным доходом в течение месяца", – резюмировал экономист.

Кто может получить "зимнуюю тысячу"

В целом, помощь будет предоставляться всем гражданам Украины, которые подадут заявку. При чем независимо от места жительства – но кроме тех, кто постоянно находится за границей.

Как и в прошлом году, деньги можно будет получить через приложение Дія или в отделениях "Укрпочты" – для людей, которые не пользуются смартфонами. Родители также смогут оформить выплаты за детей, подав отдельную заявку для каждого ребенка.

На что можно потратить 1000 гривен

оплату коммунальных услуг;

покупку продуктов питания и лекарств;

пополнение мобильного счета или оплату интернета;

транспортные расходы или другие необходимые платежи.

Как сообщал OBOZ.UA тем временем, у украинцев осталось менее 2 недель для подачи заявления на получение финансовой помощи в 5000 грн "Пакет школьника" – она предназначена родителям первоклассников для облегчения обеспечения тех всем необходимым для школы. Последним днем установлено 15 ноября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!